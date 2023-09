Un èxit desbordant culmina la presència dels Pallaresos i el seu entorn jujolià a la II Feria Modernista de Lleó

Un grup de 14 recreadors han estat presents a la Fira

05/09/2023

L'arquitecte Josep Maria Jujol comença a caminar a fora de Catalunya gràcies a la decidida empenta de l'Ajuntament dels Pallaresos i dels ajuntaments també jujolians de Roda de Berà, Creixel, La Secuita (Vistabella) i Montferri, que per iniciativa del primer d'ells han estat presents amb un èxit desbordant a la II Feria Modernista de Lleó, que ha organitzat la Casa Botines, una de les poques obres que Antoni Gaudí va fer fora de Catalunya.Un grup de 14 recreadors, encapçalats pel coordindor de les Jornades de Recreació Històrica Modernista del Camp de Tarragona Els Pallaresos 1900, Elies Torres, han estat presents a la Fira, que s'ha desenvolupat des de divendres, 1 de setembre, fins diumenge, a l'entrada del popular Barrio Húmedo de Lleó i als peus de la Casa Botines.Pràcticament tot el material cultural i turístic de promoció de les Jornades Modernistes i el que ha estat editat expressament en castellà de l'obra de Jujol als cinc municipis del Camp de Tarragona han estat repatits entre un públic molt encuriosit per la figura d'un arquitecte desconegut a la zona, però que sorprèn quan es té coneixement de la seva obra.L'alcalde dels Pallaresos, Xavier Marcos, ha valorat «molt positivament» l'experiència i ha destacat la «sorpresa» que ha suposat «el gran interès mostrat per la població lleonesa vers el modernisme jujolià, pels turistes que feien el Camí de Santiago o que s'acostaven a Lleó, que ha fet que esgotéssim pràcticament el material editat».Marcos ha agraït «l'interès de l'organització de la Feria Modernista de Lleó per les Jornades Modernistes dels Pallaresos, per posar en valor Jujol i per la voluntat dels municipis de Roda de Berà, Creixell, La Secuita (Vistabella) i Montferri de sumar-se a la iniciativa per tal de treballar conjuntamente donant impuls al Manifest Jujolià. Hem demostrat que quan una iniciativa és encertada, tan se val que la capitalitzin petits municipis». A la Feria Modernista de Lleó s'han pogut veure estands d'institucions que capitalitzen obres consagrades de Gaudí com la mateixa Casa Botines, el Capricho de Comillas -Cantàbria- o el Palau Güell de Barcelona, que es trobaven situats al costat de l'estand dels Pallaresos.No només això, a més de l'èxit de la resposta del públic, tant Marcos com Elies Torres han volgut destacar «els contactes que hem mantingut amb institucions de primer nivell a l'Estat que tenen obra modernista i amb grups de recreació de l'Estat espanyol, que ens han manifestat el seu interès a assistir, d'aquí a dos mesos, a les III Jornades Modernistes, que tindran lloc el primer cap de semana de noviembre als Pallaresos. Més endavant anirem concretant detalls al respecte», han subratllat.A més de la presència de l'estand i dels 14 recreadors, el coordinador de les Jornades Modernistes dels Pallaresos, Elies Torres, va ser convidat a pronunciar una conferència per donar a conèixer qui era Jujol al públic de la fira, també amb èxit d'assistència. «El nostre interès a donar a conèixer la figura i l'obra de Jujol és ferm, ho hem demostrat aquest cap de semana fent una aposta valenta per ser presents en una fira d'impacte estatal», ha afirmat.El director de Fundos, José María Viejo; el president de Fundos, Jorge García, i el director del Museu Casa Botins Gaudí, Raúl Fernández, van interessar-se per l'estand dels Pallaresos i van agrair la seva presència, com també es van interessar per Jujol i les Jornades Modernistes els representants del Palau Güell, la Diputació de Barcelona i l'Asociación Nacional de Recreadores Modernistas.Finalment, Vermuts Padró, de Bràfim, empresa col.laboradora amb les Jornades Modernistes des de la primera edició, va enviar tres caixes del seu vermut reserva, amb un disseny modernista de la botella molt característic, botelles que literalment van volar a l'hora del vermut.Aquest cap de setmana la ciutat de Lleó viatjava des del Museu Casa Botins Gaudí al segle XIX amb la II Fira Modernista. Així, l'esdeveniment, organitzat per la Casa Botines en col·laboració amb FUNDOS, inundava els carrers de música, tallers, jocs i activitats d'inspiració vuitcentista.En la jornada inaugural, després de la recepció dels assistents, l'escriptor, assagista i crític literari Andrés Amorós va ser l'encarregat d'oferir el discurs en qualitat de mantenidor.