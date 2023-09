Torredembarra s'omple de música, foc i cultura popular per celebrar Santa Rosalia

Ahir, dia de Santa Rosalia, els veïns van poder assistir a les representacions del ball Parlat i al castell de focs, entre altres

Durant els darrers dies les places i els carrers de Torredembarra s'han convertit en l'epicentre dels actes de la Festa Major de Santa Rosalia.Tot i que durant el cap de setmana la pluja va cancel·lar algun acte, els més destacats com el seguici popular, el correfoc, la diada castellera i els concerts es van celebrar en normalitat i van aplegar a tots els torrencs per gaudir, un any més de la festa major.Ahir, dia de Santa Rosalia, els veïns van poder assistir a les representacions del ball Parlat i al castell de focs, entre altres.