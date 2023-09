Teatre petit en grans escenaris

Aquest divendres se celebra la segona edició del Faustina, el Festival de Microteatre d'Altafulla, que estrena espais com la Vil·la dels Munts

Sembla una onada, però, en realitat, el logotip del Festival Faustina reprodueix el rínxol de la cabellera d'aquesta dona, que va habitar la Vil·la romana del Munts, a Altafulla. Amb aquest nom femení i autòcton, els responsables del Festival de Microteatre d'Altafulla han presentat el programa de la segona edició, que se celebrarà aquest mateix divendres, 8 de setembre, a partir de les 19h.La inauguració del Faustina es farà a la plaça del Pou d'Altafulla. En aquell punt, el públic participant es dividirà en quatre grups que, de manera itinerant, podran gaudir de quatre propostes de microteatre. És a dir, d'obres de quinze minuts de durada, interpretades a molt poca distància de l'espectador, i amb un públic reduït. Els escenaris d'aquestes interpretacions seran quatre punts diferents del municipi, entre els quals s'estrena per primera vegada la Vil·la romana dels Munts. D'aquesta manera, explicaven aquest dilluns els organitzadors del festival, es busca costar al públic un format de teatre diferent, a la vegada que se'l convida a descobrir (o redescobrir) espais emblemàtics del municipi.El Faustina torna a Altafulla després de l'èxit aconseguit en la seva primera edició. «La gent ens parava pel carrer i ens deia que amb una vegada a l'any no n'hi havia prou, que ho havíem de repetir», explicava durant la presentació Joan Maria Vidal. Ell, juntament amb la Mònica Pérez, és l'impulsor del festival, que compta amb el suport de l'Ajuntament d'Altafulla.Aquesta segona edició del Faustina, avisen els organitzadors, arriba carregada de sorpreses i millores. Sense voler-les desvetllar del tot, avancen que enguany el públic podrà disposar d'espais on refrescar-se i que s'han millorat els escenaris. Tots, expliquen, són a l'aire lliure. El fet d'incorporar la Vil·la romana dels Munts, antiga residència aristocràtica de la Hispània romana, és el colofó a aquesta voluntat d'oferir un projecte transversal, on el microteatre és la via per descobrir el patrimoni. «Ens agrada que els Munts sigui un escenari on fer cultura, que no sigui només un espai de valor patrimonial», assegurava Mònica Borrell, directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona en la presentació.El funcionament del festival és senzill: els grups seguiran un circuit circular, acompanyats d'un guia. Cadascuna de les companyies que participen en el certamen, per la seva banda, farà quatre representacions de l'obra, amb un espai de descans d'uns deu minuts entre una representació i l'altra, per donar temps al públic a realitzar l'itinerari d'un espai al següent.Pel que fa a la programació, enguany s'han escollit tres comèdies i una quarta peça que busca trencar amb la dinàmica còmica. «Totes són obres que han estat testades abans d'arribar aquí i, a més, hem buscat que, d'alguna manera, lliguéssin amb la ubicació que els hem donat», anunciava la Mònica. Les peces que es podran veure són, ¡El preu de les entrades per veure totes quatre obres és de 12 euros. Es posaran a la venda un total de 200 entrades, que ja es poden comprar a través d'internet ( entrapolis.com ), o bé presencialment a Finques Llevant () i el mateix dia a la taquilla, que serà a la plaça del Pou, fins 15 minuts abans de l'inici del festival.