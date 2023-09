El multiinstrumentista Sergi Estella i els vins del Celler Joan Simó creuen l'equador de la Solpostada

La música del multiinstrumentista i compositor barceloní Sergi Estella ha maridat amb les propostes vinícoles del prioratí Celler Joan Simó en el concert que ha marcat l'equador de la Solpostada, el nou cicle cultural impulsat des de l'Ajuntament de la Selva en col·laboració de la Xarxa de Músiques a Catalunya i l'Associació Cultural Anima't. Prop de dues-centes persones, omplint l'aforament del terrat del Castell del Paborde i revalidant l'èxit de la iniciativa, han gaudit d'una ennuvolada posta de sol amb vistes a l'entorn natural del municipi selvatà.

Navegant entre el blues, el folk nord-americà, el rock del sud i el rock and roll, Sergi Estella ha imposat la seva particular anarquia musical amb un concert en què ha tocat, literalment, totes les tecles. Emulant els populars one man band (home orquestra) del blues, Estella ha repassat alguns dels temes dels seus dos àlbums, «Ho superes i et fots» (2017) i el seu més recent «Blood Like Wine» (2021), alternant-ho amb versions de temes ben coneguts pel públic. El músic és conegut per fabricar els seus propis instruments. De fet, toca amb guitarres fetes a partir d'un cos d'escombra, llaunes de cervesa o un calaix.

A l'apartat vinícola, el Celler Joan Simó ha portat una selecció dels seus productes més destacats. Fundada el 1999 a Cal Ros, a Porrera, els vins negres que elabora aquesta bodega tenen etiqueta internacional i es venen a Suïssa, els Estats Units o a la Xina. De tota manera, el celler no ha perdut mai el sentit de la proximitat, abanderant el seu amor pel Priorat i el seu llegat vinícola, així com la tradició familiar.

Dues Solpostades amb un marcat regust local

La veterana banda camptarragonina Small River Dixie compartirà el protagonisme amb el celler amb arrels selvatanes Estones-Vins de Mas Sersal en la penúltima Solpostada de la temporada, el pròxim 8 de setembre a dos quarts de nou del vespre. El cicle clourà el dia 15 de setembre amb la música de la local Laia Masdeu Trio i els vins del Genium Celler de Poboleda.