Cultura popular i cinema per a celebrar la Diada Nacional de Catalunya al Morell

La jornada culminarà amb la projecció de la pel·lícula Suro al Teatre Auditori

Actualitzada 05/09/2023 a les 15:08

La jornada de la Diada Nacional de Catalunya, el pròxim dilluns 11 de setembre, se celebrarà al Morell amb cultura popular i cinema. Així, des de la regidoria de Cultura i festes de l'Ajuntament del Morell s'han impulsat diversos actes per commemorar aquesta data tan assenyalada al nostre país.Les activitats començaran a les 18 hores, davant del Centre Cultural, amb danses i cultura tradicional catalana. Hi participaran els gegants i el Ball de Capgrossos Petits de l'Associació Cultural Embruix, l'Associació Cultural i Sardanista del Morell i el Ball de Gitanes de Torredembarra. També hi haurà la lectura del manifest institucional.I a les 20 hores, al Teatre Auditori i amb entrada gratuïta, es projectarà la pel·lícula Suro, dirigida per Mikel Gurrea i protagonitzada per Vicky Luengo i Pol López. Un film del 2022 que explica la història d'Elena i Iván, una parella a punt de convertir-se en pares per primera vegada.Decideixen traslladar-se de la ciutat al camp per tal de restablir una plantació de suro i viure una vida justa, tolerant i sostenible. Tot i això, les seves diferències en els punts de vista i les dificultats a l'hora de posar en pràctica els seus ideals, que reflecteixen els de tota una generació, amenaçaran el seu futur com a parella i com a família.«El recobrament nacional dels pobles passa per la reivindicació de tots aquells símbols a través dels quals les comunitats s'identifiquen amb si mateixes, i que són les arrels de tota realitat nacional», deixa clar el regidor de Cultura i festes, i també d'Entitats i associacions, de l'Ajuntament del Morell, Miquel Roig. «Per això, amb motiu de la Diada, volem posar èmfasi en les entitats culturals del nostre municipi, que esdevenen representants dels nostres símbols», conclou.