Cambrils presenta les activitats de tardor del programa «Fes Salut amb Nosaltres»

Entre el setembre i el desembre s'ofereixen classes de ioga, caminades per rutes del municipi i activitats als parcs saludables

Actualitzada 05/09/2023 a les 17:31

Programació de tardor

Ioga . Parc de la Llosa (restes romanes). Cada dilluns de 9-10.30h i dimecres de 17.15-18.45h. Comença el dia 18/9 i finalitza el dia 25/10 (us podeu apuntar a un o als dos grups).

. Parc de la Llosa (restes romanes). Cada dilluns de 9-10.30h i dimecres de 17.15-18.45h. Comença el dia 18/9 i finalitza el dia 25/10 (us podeu apuntar a un o als dos grups). Dinamització dels parcs de salut . Primer parc: La Llosa, al costat de la riera d'Alforja. Dimarts del 31/10 al 5/12 de 9-11h. S'introduiran exercicis d'estiraments i pilates.

. Primer parc: La Llosa, al costat de la riera d'Alforja. Dimarts del 31/10 al 5/12 de 9-11h. S'introduiran exercicis d'estiraments i pilates. Caminades per rutes del municipi. Els dijous 19, 26 d'octubre i 2 de novembre de 16 a 19h i els dijous , 16 i 23 de novembre de 9 a 12h (us podeu apuntar a un o als dos grups, s'aconsella estar acostumat/da a caminar).

El Departament de Salut Pública de l'Ajuntament de Cambrils, donant compliment amb accions recollides al Pla Local de Salut 2021-25, ha presentat les activitats que formen part del Programa «Fes Salut amb Nosaltres» per aquesta tardor.La nova programació, que s'inicia aquest setembre, inclou classes de ioga, caminades per rutes del municipi i dinamització dels parcs saludables, amb l'objectiu de millorar la condició física i mental de la població. El programa «Fes Salut amb Nosaltres» es va iniciar al mes de maig amb una activitat de ioga i pilates, que va tenir una gran rebuda per part de la ciutadania.Les activitats estan obertes al públic en general. El personal instructor s'adaptarà a les condicions físiques de les persones assistents per donar opcions i consells en cada moviment, amb inscripció prèvia al departament de Salut Pública municipal, aquí . Per a més informació cal contactar amb el departament escrivint al correu electrònic salut@cambrils.org o trucant al telèfon 672355751