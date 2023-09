Truenos, Dianne 35 i Sin Fianza protagonitzaran la Mostra Musical de Grups Locals de Constantí

La nit musical s'obrirà amb el concert dels Truenos, que han anunciat diverses sorpreses i col·laboracions especials

Aquest dilluns 4 de setembre s'ha fet la presentació de la Mostra Musical de Grups Locals a Constantí, que tindrà lloc el divendres 8 de setembre a la plaça de les Escoles Velles. L'acte de presentació s'ha fet a la plaça Alcalde Macià Martorell i ha comptat amb la presència de l'alcalde de Constantí, Óscar Sánchez, i components de les tres formacions musicals que formaran part del cartell de l'edició d'aquest any: Dianne 35, Sin Fianza, i el mític conjunt constantinenc dels anys 70, Truenos, que una vegada més tornaran a pujar als escenaris després del seu concert de retorn en l'anterior edició d'aquesta mostra de música local, celebrada ara fa un any.L'alcalde de Constantí, Óscar Sánchez, ha explicat que des del consistori s'ha volgut donar continuïtat a aquesta iniciativa que té com a objectiu promoure i projectar els grups de l'escena musical local. Sánchez ha destacat que des del consistori es vol seguir donant el «màxim suport a la cultura» i ha expressat el seu desig que la mostra de música local pugui créixer els propers anys pel que fa al nombre de formacions participants.La nit musical s'obrirà amb el concert dels Truenos, la mítica formació constantinenca, que es tornava a reunir ara fa un any coincidint amb la primera edició d'aquesta Mostra de Música local. Des de llavors, el grup no ha aturat la seva activitat i ha anat oferint diferents concerts amb el seu repertori d'èxits musicals dels anys 60, 70 i 80. Per al seu concert, Truenos han anunciat diverses sorpreses i col·laboracions especials.La novetat d'aquesta Mostra Musical de Grups Locals serà la presència de Dianne 35, una formació que s'ha tornat a reunir després de 25 anys i que presentarà les cançons del seu nou disc, que han enregistrat a Amanita Estudi de Constantí, sota la producció de Sergi Sabaté.Finalment, el grup que tancarà la vetllada serà Sin Fianza, que repeteix participació en aquesta mostra de música local després de fer la seva primera actuació com a banda durant la mostra de l'any passat. La seva proposta musical parteix del rock més clàssic, a partir de composicions pròpies que parlen dels problemes i situacions quotidianes.La Mostra de Música Local d'aquest divendres 8 de setembre obrirà els actes de l'àmplia programació cultural que es farà a Constantí en el marc de la Diada Nacional de Catalunya.