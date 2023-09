Tot a punt per a l'inici del curs escolar al Morell

Els centres educatius del Morell ja esperen perquè, al llarg d'aquesta setmana i la que ve, infants i joves vagin tornant a les aules

Actualitzada 04/09/2023 a les 15:52

Un espectacle per donar la benvinguda al curs

Encara amb el regust de les vacances, toca reprendre rutines i que petits i no tan petits tornin a agafar el rol d'alumnes. Així, els centres educatius del Morell ja esperen perquè, al llarg d'aquesta setmana i la que ve, infants i joves vagin tornant a les aules. «Des del consistori, desitgem un bon inici de curs a tota la comunitat educativa del Morell», manifesta la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament del Morell, Erika Moreno.El primer a fer-ho serà l'alumnat de l'escola Ventura Gassol, que arrenca el curs aquest dimecres 6 de setembre. Un centre on al llarg de l'estiu s'hi han dut a terme diverses tasques de manteniment per tal de tenir-ho tot a punt per al nou curs. Així, «hem reparat portes, manetes, persianes, hem repintat l'escola, s'ha revisat també tota la lampisteria...», detalla Moreno.A la Llar d'infants Dolça del Morell, els més petitons hi arribaran divendres 8 de setembre. Un equipament municipal on també s'ha treballat des de la regidoria: s'ha adquirit nou material, s'han realitzat petites actuacions als patis... A l'Escola Municipal de Música El Morell, on el curs s'iniciarà dimarts 12 de setembre, s'han executat petits treballs de manteniment. I, finalment, a l'INS El Morell, l'alumnat d'ESO hi tornarà dimecres 6 de setembre, mentre que l'alumnat de Batxillerat ho farà dimarts 12 de setembre.Per fer més amena la tornada als centres educatius, la regidoria d'Ensenyament i la de Cultura i festes del consistori morellenc han treballat conjuntament per tal de programar un espectacle per a donar la benvinguda al curs escolar. Així, aquest divendres dia 8 de setembre, a les 17.15 hores i a la plaça de l'Estatut, Marieta Voltereta oferirà el muntatge «Aquesta bruixa és un encant». Una proposta gratuïta i a l'aire lliure, dirigida a tota la canalla del municipi.