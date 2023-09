Amb aquesta nova obertura, Telepizza arriba als 11 locals a la província de Tarragona

Actualitzada 04/09/2023 a les 12:42

Telepizza obrirà un nou establiment a Vila-Seca. El local, de 110 metres quadrats i ubicat a l'avinguda de l'Alcalde Pere Molas 12, una de les principals artèries d'accés al municipi, donarà servei als més de 22.000 habitants del municipi.Amb aquesta obertura ja són 11 els locals de Telepizza a la província de Tarragona. Els clients d'aquest nou restaurant podran fer comandes pels diferents canals de la marca, a través de la pàgina web, per telèfon, amb l'aplicació mòbil de Telepizza o utilitzant WhatsApp (912 760 000).Les persones que estan darrere aquesta nova obertura a Vila-Seca són Iván Rodríguez i Vanessa Angulo, una parella que ha construït la seva història empresarial i personal de la mà de Telepizza, ja que va ser en un dels restaurants de la marca on es van conèixer.La parella està acompanyada per un equip de deu treballadors, quatre dels quals són repartidors, que des de ja recorren la localitat a les inconfusibles motos vermelles de Telepizza.Iván va tenir el seu primer contacte amb Telepizza el 1999, com a repartidor, i Vanessa va començar la seva feina a la marca com a pizzera. El seu coneixement del sector, així com la confiança en Telepizza, els va fer convertir-se en franquiciats de Telepizza fa 13 anys i junts gestionen, a més, el restaurant de la marca a Salou.«Ens agraden els valors que representa Telepizza i, des que érem treballadors de la marca, volíem tenir el nostre propi negoci. Això ens va portar a conèixer més sobre el negoci, a treballar de valent i a veure una oportunitat interessant per obrir aquest segon restaurant en un municipi amb tant potencial com Vila-Seca», comenta Vanessa Angulo.