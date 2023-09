Santa Rosalia recupera el castell de nou

Els Xiquets descarreguen el 3de9f que no es feia en aquesta diada des de 2016

Actualitzada 03/09/2023 a les 20:10

Els Xiquets de Tarragona s'han proposat aquesta temporada tornar a fer castells de nou en algunes places on les darreres temporades no els havia pogut fer. Si a finals de juliol va ser a Vila-seca, aquest cap de setmana ha estat a la plaça de la Vila de Torredembarra que no veia el castell de nou per Santa Rosalia des de 2016, quan la mateixa colla el va fer per última vegada.



Va ser el castell més important d'una diada on els Nois de la Torre van fer la seva millor actuació de la temporada, els Xiquets de Torredembarra van deixar objectius a mitges i els Nens del Vendrell van fer el seu primer castell de vuit després de les vacances.La diada del Xiquets de Tarragona va tenir, però, massa irregularitat. El 3 de 9 amb folre, el quart que descarreguen aquesta temporada, va arribar després d'un intent desmuntat a la primera ronda i no el van poder acompanyar de l'altre castell bàsic de nou, el 4 de 9 amb folre, que també van haver de desmuntar. Un contratemps que els va obligar a reconduir l'actuació amb el 4 de 8 i tancar-la amb un 2 de 8 amb folre, el primer de la temporada, que va tenir una caiguda lletja just quan el van carregar i la canalla començava a fer la sortida. Abans de les triple cita de Santa Tecla, els Xiquets tenen una nova oportunitat de rodar castells de nou la setmana vinent en motiu de la Diada Nacional.Els Nois de la Torre van sortir especialment contents de plaça després de repetir la millor actuació de la represa, que ja havia assolir durant el Concurs de Castells la temporada passada. Santa Rosalia és per a la colla l'actuació més important de l'any i van superar-se estrenant dos castells, el 7 de 7 i el 5 de 7, que van servir per obrir la seva actuació. La van tancar amb el 4 de 7 amb l'agulla. L'altra colla local va descarregar el 3 de 6 amb l'agulla i el 3 de 6, però només van poder carregar el 4 de 6 amb l'agulla.Finalment, els Nens del Vendrell que durant el mes d'agost van rodar els castells de set, van plantar a Torredembarra el primer 4 de 8 després de les vacances (ja en porten cinc aquesta temporada), que van acompanyar del 7 de 7 i el 5 de 7.La millor actuació del cap de setmana es va veure a la Festa Major de Sabadell gràcies als Minyons de Terrassa que després de la diada de Sant Fèlix van tornar a fer dos castells de nou (3 de 9 amb folre i 4 de 9 amb folre), el 2 de 8 amb folre i el pilar de 6 carregat.