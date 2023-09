Més de 1.500 persones participaran a la 30a Paella popular de la Pobla de Mafumet

Es tracta de la festa popular més consolidada, arrelada i multitudinària del municipi pobletà

Recta final de les Festes d'Estiu

Amb l'arribada del mes de setembre, els habitants de la Pobla de Mafumet estan a punt de viure un dels moments més esperats de l'any, ja que aquest proper dissabte el municipi celebrarà la 30a edició de la Paella popular. Es tracta de la festa popular més consolidada, arrelada i multitudinària del municipi pobletà, tal i com prova el fet que més de 1.500 persones compartiran la celebració. Aquestes es distribuiran en les 58 colles inscrites per a l'ocasió, en un acte que comptarà -com de costum- amb una àmplia i variada representació del teixit socioeconòmic del territori. El conjunt dels assistents es reunirà a la zona de carpes habilitada a l'avinguda Mina de Madró, epicentre de la Paella popular.En aquest espai sota cobert, a més del propi àpat, és on s'hi concentrarà la majoria de l'activitat lúdica i d'animació que s'anirà succeint durant tota la jornada. Des de l'exhibició de gimnàstica rítmica a càrrec del Club Rítmica la Pobla fins a la sessió de música electrònica amb DJ Alex Sunrise, Gabry DC, DJ Salmer i DJ Guibbons, passant per espectacles d'animació infantil, l'actuació d'una txaranga, personatges d'animació taula a taula, festa i berenar infantil, karaoke... Tot això i més una jornada que començarà ben d'hora, doncs l'organització lliurarà les paelles i els ingredients per a cada colla de 8.30 a 9.30 h, a l'edifici de la Cooperativa Agrícola Sant Isidre.Un cop recollit el material, les 58 colles inscrites podran accedir a la zona de les moreres, a on l'Ajuntament habilitarà un espai específic per a cada colla, a fi que cada grup tingui el seu propi espai per cuinar la seva paella. Ho faran amb la paella i els ingredients per a l'elaboració d'aquest exquisit plat i que, com sempre, facilitarà el consistori: des de l'arròs fins a les gambes, galeres, crancs, cloïsses, sèpia, pollastre i costelles que donaran gust i categoria a les paelles, fins als fregalls per retornar les paelles netes a l'organització un cop acabi la festa. I tot això, passant per un ampli ventall d'ingredients que engloben també les postres i el tradicional cava especial de la Paella popular de la Pobla. Un ampli assortit de productes que permeten als pobletans degustar un plat típic amb el seu toc personal, ja que els membres de cada colla poden aportar-hi els ingredients addicionals que considerin oportuns.La 30a Paella Popular s'emmarca en el programa d'actes de les Festes d'Estiu, que afronten la recta final de la seva programació aquest proper cap de setmana. Així i per tancar les Festes d'Estiu, l'Ajuntament oferirà dos actes tradicionals, molt arrelats i vinculats a la Diada de Catalunya: la nit del 10 de setembre, els pobletans tindran l'oportunitat de participar de l'agradable vetllada nocturna d'havaneres i rom cremat, en una sessió amenitzada musicalment pel grup Barcarola. L'endemà, 11 de setembre, la Pobla celebrarà la Diada de Catalunya amb un vermut musical amenitzat pel grup Les nostres cançons.