La Febró, capital de la música d'arrel

Aquest dissabte el poble del Baix Camp va acollir la primera edició del 'Folkfebrorum', el Festival de Folk de les Muntanyes de Prades

Actualitzada 03/09/2023 a les 19:25

Èxit indiscutible del primer Festival Folk de les Muntanyes de Prades, celebrat aquest dissabte, 2 de setembre, al poble de la Febró. Prop d'un centenar de persones van respondre a la crida de la primera edició d'un festival que volia acostar la música d'arrel i tradicional al gran públic, mitjançant tallers, concerts i sessions de ball.



Aquesta primera edició del festival s'ha presentat amb el nom de Folkfebrorum, en referència al mot llatí del qual deriva el nom del poble (), i és fruit de la iniciativa de dos veïns del poble, l'Anna Vilalta i el Gerard Gavaldà. La parella, molt aficionada a aquesta branca de la cultura popular, va proposar convertir el poble en l'epicentre del folk. I fer-ho, no només amb un concert, sinó amb una jornada sencera farcida d'activitats lúdiques i musicals. La proposta va comptar amb el suport entusiasta de l'equip de govern municipal, encapçalat per l'alcaldessa Lourdes Martorell, així com d'un nodrit grup de voluntaris que van assumir bona part de les tasques d'organització.D'aquesta manera, el poble sencer es va preparar per rebre músics i públic, habilitant un espai a l'entrada per a l'estacionament de furgonetes i autocaravanes, i posant a disposició del festival els espais municipals que, davant l'amenaça de pluja, podien ser útils per acollir les activitats.La festa va arrencar a mig matí amb la sessió, una activitat dirigida pel músic i col·leccionista Ferran Roca, que va captivar el públic assistent des de bon començament. Roca va portar a la Febró una mostra de la seva excepcional col·lecció d'instruments tradicionals i va delitar veïns i forans amb els seus coneixements i, sobretot, mostrant i fent sonar tota mena d'instruments senzills i explicant el com i el perquè de cadascun d'ells. Així, el públic va poder conèixer des d'objectes que feia servir la canalla per jugar a fer sons, fins a eines sonores relacionades amb els oficis. La festa va continuar amb un ball vermut de la mà de La Rondalla dels Ports. Tot seguit, els assistents al Folkfebrorum van poder dinar amb les propostes de Liana espai de territori.Després de dinar hi va haver un altre concert, en aquest cas amb Va de Vent, i un taller de dansa tradicional que va omplir l'església de Sant Esteve de balladors amb ganes de perfeccionar la dansa tradicional. Tots es van poder posar a prova amb el final de festa, una sessió de música i dansa amb els grups Sa Lup, Ballaveu i Shillelagh.«La nostra voluntat és que aquest festival, que enguany ha aplegat tanta gent, de fora i del poble, pugui tenir continuïtat», va assegurar Lurdes Martorell.