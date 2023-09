L'atur puja en 944 persones a la demarcació de Tarragona a l'agost i supera els 39.000 desocupats

La xifra d'afiliats a la Seguretat Social retrocedeix en 2.891 treballadors, fins als 348.472

Actualitzada 04/09/2023 a les 12:18

L'atur va pujar en 944 persones a la demarcació de Tarragona a l'agost i va arribar als 39.288 desocupats, segons les dades publicades aquest dilluns pel Ministeri de Treball. Es tracta d'un increment del 2,46% en relació al juliol mentre que si es compara amb el mateix mes de l'any passat, va caure en 2.594 treballadors, un 6,19% menys. Pel que fa l'afiliació, es van perdre 2.891 afiliats a la Seguretat Social, xifra que representa un descens del 0,82% en relació amb el mes anterior, però 8.163 persones més, un 2,40% més que a l'agost del 2022, segons el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Tarragona va ser la segona demarcació amb un menor augment d'aturats, per darrera a les comarques de Barcelona, on van pujar un 2,19%.Per sectors, la gran majoria d'aturats són del sector serveis, amb 27.565 persones (+851), mentre que 1.526 (-26) són de l'àmbit de l'agricultura, 3.575 (+108) eren de la indústria, 3.572 (+94) eren de la construcció i 3.050 (-83) no tenien una feina anterior.Per sexes, del total d'aturats, 16.050 eren homes i 23.238 eren dones. A més, 2.385 eren menors de 25 anys i 36.903 de la resta d'edats.Pel que fa els contractes, a les comarques de Tarragona se'n van formalitzar 17.036 a l'agost, xifra que representa un 32,84% menys que el mes anterior (-8.329), mentre que si es compara amb el mateix mes de l'any passat, el descens va ser del 20,8% (-4.477).D'altra banda, el nombre de contractes indefinits va ser de 7.457, un 39,10% menys que al juliol i un 20,26% menys que al mateix que a l'agost del 2022; mentre que els temporals van ser 9.579, un 27% menys en comparació al juliol, i un 21,23% menys que a l'agost de l'any passat.