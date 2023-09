Jaume I torna a regnar a Salou, tot i el mal temps

El Mercat Medieval ha aguantat la festa omplint els carrers del nucli antic

Actualitzada 03/09/2023 a les 20:34

El Mercat Medieval de Salou s'ha tornat a celebrar de dijous a dimenge a la plaça Bonet i als carrers del nucli antic de la vil·la un any més. Però l'edició d'enguany ha tingut un protagonista que ha fet la guitza gairebé tot el cap de setmana: el temps. La pluja i el vent han fet tancar abans d'hora el mercat alguns dies i ha suspès alguns actes tradicionals. L'element central de la festivitat, la cercavila del Rei Jaume I i tota la seva comitiva pels carrers de Salou, es va haver de suspendre dissabte per la pluja.



«Jo sóc de Jaén i porto 35 anys pels mercats. M'he recorregut tota Espanya», explicava el Juanma, un paradista que ofereix tota mena d'espècies per cuinar. Per ell, el balanç dels dies a Salou no ha estat del tot positiu i, amb posat resignat, reblava: «Aquest ofici és molt sacrificat». Els mercaders mostraven els seus productes per enganxar els passavolants. Oferir menjar no falla. «Anem fent, a veure si l'aire ens deixa treballar», deia un dels paradists de la formatgeria La Fireta, de Castelldefels. Mentre oferia un tros dels seus productes a una dona, deia: «Fa sis anys que venim i sempre estava al mateix lloc, al costat d'un supermercat. Però enguany m'han canviat de lloc i em sembla que per aquí hi passa menys gent». Al mercat s'hi podia trobar gairebé de tot. Sabons i ambientadors naturals, menjars de tota mena de cultures, fruites deshidratades, formatges i fuets per tots els gustos, polseres de pedres precioses que et donen diferents atributs o tarotistes que preveien el teu futur. Molts visitants passejaven encuriosits i preguntaven els paradistes, que molts cops feien més de professors que de venedors. «L'ambientador de soja et pot durar fins a 8 mesos, però vigila on el poses!» deia un mercader a un grup de noies, mentre, a la parada de davant, un formatger li assegurava a un home que «si t'agrada el roquefort, has de provar aquest».Però el menjar no era sempre el protagonista. «Mimiiiiii!», cridaven amb força uns nens a un llibre vivent enorme perquè es despertés, davant la biblioteca municipal. Els ulls del llibre s'obrien i començava a narrar la història, mentre els nens s'asseien i els adults escoltaven dempeus darrere d'ells, aguantant el cotxet. En aquest espai s'han agrupat la major part de les activitats per la canalla, amb jocs de fira, conta-contes i activitats per sentir-se guerrers i guerreres medievals, mentre aprenien com es vivia en aquella época. Els visitants també s'ajuntaven amb banyistes que anaven o tornaven de la platja, amb la tovallola a la cintura, que no s'esperaven sortir de la sorra i trobar-se aquest sarau. Mentre es feien pas, es trobaven amb músics tocant la gaita i els timbals, mentre els acompanyva un elefant i éssers mitològics que anaven fent cercavila i disbauxa per tot el mercat. Entre la música, s'escoltava: «per mi, aquest no és gens picant». Això li deia en francès una turista a una paradista d'embotits de la Garrotxa, que somreia i li oferia un tros d'un altre fuet a mode de repte. Tot i el mal temps, el Mercat Medieval ha sigut un any més el nucli d'una festa que ja és referència i tradició quan arriba setembre a Salou.