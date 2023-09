El Trenet Turístic d'Altafulla finalitzarà el seu servei el proper 11 de setembre

El Trenet ofereix als visitants i residents del municipi la possibilitat de traslladar-se còmodament al barri marítim i a la part alta

Amb el final de l'estiu a l'horitzó, el Trenet Turístic d'Altafulla que enguany ha gestionat ATECA, es prepara per concloure el proper 11 de setembre una temporada excepcional que ha vist com aquesta icònica atracció es converteix en un veritable mitjà de transport públic.Durant tot l'estiu, el Trenet Turístic ha estat oferint als visitants i residents d'Altafulla la possibilitat de traslladar-se còmodament entre diversos punts del barri marítim i la part alta del poble. Amb horaris que van des de les 17h fins a la mitjanit, aquest servei ha esdevingut una opció perfecta per als qui volen explorar el municipi amb facilitat i gaudir de les seves meravelloses vistes costaneres.Des de la seva sortida inaugural a la plaça dels Vents a les 17h, el Trenet Turístic ha fet parades diverses com ara a la plaça Consolat de Mar, el Càmping Santa Eulàlia, la plaça Martí Royo, l'Era de l'Hospital, l'Hotel Oreneta, el Forn Martí o la Piscina, permetent als passatgers gaudir de les diferents facetes d'Altafulla.Un aspecte especial d'aquest estiu ha estat la dedicació del Trenet a transportar els més petits al matí, mentre els casals i campus d'estiu estaven en marxa. Això ha contribuït a facilitar la mobilitat i l'accés als joves residents que han gaudit d'un estiu ple d'aventures.Així, doncs, el Trenet Turístic d'Altafulla conclourà la seva temporada d'estiu el proper 11 de setembre. Coincidint amb aquesta data, es marcarà l'acabament de l'estiu i la tornada a la rutina.