El 2n Festival de Microteatre «El Faustina» d'Altafulla aposta per la vil·la romana dels Munts com a escenari

El certamen té l'objectiu de promoure tant la cultura com la imatge de la població

Actualitzada 04/09/2023 a les 19:56

El Festival de Microteatre «El Faustina» d'Altafulla ja ha posat en marxa el compte enrere per a la celebració de la seva segona edició. Serà aquest divendres 8 de setembre a partir de les 19h i fins a les 21:30h amb un recorregut que s'iniciarà a la plaça del Pou i. La proposta s'ha presentat aquest dilluns al matí a la vil·la romana dels Munts, que és l'emplaçament que, precisament, inspira el nom del certamen, i ha comptat amb la presència del coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, la regidora de Cultura, Gemma Maymó, la directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT), Mònica Borrell, i els programadors del festival, els actors, directors i dramaturgs altafullencs Mònica Pérez i Joan Maria Vidal.«El Faustina» s'emmarca en la programació de la Festa Major Petita d'Altafulla, Votiva del Quadre de Sant Antoni. Enguany repeteix l'aposta de l'edició passada a l'hora de dissenyar el cartell: una selecció de quatre companyies teatrals que mostraran les seves petites peces de microteatre. Un format que consisteix a representar peces de curta durada (entre els 15 i 20 minuts cadascuna) en espais reduïts i on el públic, poc nombrós, pot gaudir-les de molt a prop. De fet, els espais on es duu a terme el microteatre no tenen escenari ni requereixen grans necessitats tècniques o atrezzo. Tampoc hi ha pati de butaques, i els assistents se situen en cadires properes a l'espai escènic.En el cas del festival d'Altafulla, les obres d'aquesta segona edició es representaran en quatre escenaris diferents, de manera simultània i amb horaris pactats. D'aquesta manera, doncs, el públic també es distribuirà en quatre grups i cada un d'ells iniciarà l'itinerari per un lloc i obra concreta. A partir d'aquí seguiran un circuit circular, acompanyats d'un guia de l'organització que els conduirà pels diversos escenaris. Fins i tot, ha explicat Joan Maria Vidal, «en aquests moments d'impàs poden passar coses inesperades».Amb aquesta premissa, cada companyia durà a terme quatre representacions de la seva obra amb un espai de descans d'uns deu minuts entre una i altra. Aquests, però, segons han avançat els seus impulsors, esdevenen «una sorpresa», tot i que permetran «redescobrir espais de la vila, entre el mar i la muntanya, que la gent potser no coneix prou, per exemple la vil·la romana dels Munts». Un jaciment que s'ha presentat com una de les grans novetats del Faustina d'aquest 2023. I amb relació a això, la directora del MNAT s'ha mostrat satisfeta i agraïda per fer que els Munts tinguin «una vida cultural més enllà de la que ja se li dona al conjunt de manera regular».La regidora de Cultura i el coalcalde d'Altafulla s'han expressat d'una forma força similar i han valorat de manera positiva tant la continuïtat del festival, que rep suport del consistori, com la tria dels espais on s'emmarcarà. De fet, Molinera ha definit la cita com un «producte local, fet a casa i de quilòmetre zero». I de fet, «El Faustina» vol fomentar la imatge d'Altafulla com a referent cultural, tot apropant l'art del microteatre a la població d'Altafulla i als seus visitants, i d'aquesta manera enriquir l'agenda teatral del municipi.Les obres de microteatre que es podran veure a la segona edició del festival «El Faustina» són: «El nuevo novio de mamá», a càrrec de Dani Rebollo, Albert Ferré i José Sanz; la comèdia «Clint pas. Tot el que diem s'escolta», amb Mònica Pérez i Joan Maria Vidal; «No hi pensis més», d'Aina Araez i Mireia Araez; i «¡No me jodas!» amb Ángeles Trejo i Ricardo Reyes. Les 200 entrades que s'han posat a la venda es poden adquirir, per un preu de 12 euros tots quatre espectacles, a entrapolis.com i a Finques Llevant, al carrer Llevant número 15 d'Altafulla.