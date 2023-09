Cambrils posa en funcionament les primeres cinc àrees de «Petó i Adéu» als centres escolars

Són zones d'aparcament reservades perquè les famílies puguin parar sense interrompre el trànsit i acomiadar els infants a peu de vorera

Actualitzada 04/09/2023 a les 15:23

Amb l'inici del nou curs entraran en funcionament les primeres cinc àrees de «Petó i Adéu» per poder deixar i recollir els infants a les escoles de Cambrils: La Bòbila, la Salle, Joan Ardèvol, Marinada i Mas Clariana. Durant aquests dies, la Brigada de la Policia Local de Cambrils està pintant aquestes zones d'aparcament reservades en horari d'entrada i sortida per tal que les famílies que es desplacen en cotxe a l'escola puguin parar sense interrompre el trànsit i acomiadar als nens i nenes a peu de vorera, donant més protecció.La senyalització instal·lada conté el text «com a màxim 2 minuts», que és el temps suficient per parar i baixar als nens i nenes, i la iconografia és un cotxe amb un conductor que treu el cap per rebre el petó del passatger que ha baixat. L'objectiu és reduir el col·lapse circulatori que es produeix a les entrades i sortides dels centres escolars, i regular l'estacionament sense prohibir-lo.La mesura ha estat ben rebuda en moltes altres ciutats en les que s'ha implantat. El regidor de Mobilitat i Seguretat Ciutadana, Enrique Arce, ha explicat que l'Ajuntament no descarta ampliar aquestes àrees en altres punts de la ciutat, sense deixar de treballar en una mobilitat sostenible i segura al voltant de les escoles.Cal tenir en compte que, si bé cal incentivar una mobilitat més sostenible amb desplaçaments a l'escola a peu o bé amb bicicleta, també hi ha persones que viuen massa lluny de l'escola, o el trajecte no és segur o no està adaptat, i per això fan el desplaçament amb vehicle. Les solucions són complexes i cada centre escolar presenta una problemàtica diferent amb solucions adaptades a les circumstàncies de l'entorn.