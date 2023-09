Arranca la campanya «Ningún niño sin su juguete» a Roda de Berà per a la recapta de diners, joguines i roba per a infants

Els diners obtinguts a través de la venda de dècims de Nadal s'utilitzaran per a la compra d'aliments bàsics, i també es comptarà amb donacions de joguines i roba per part dels ciutadans

Actualitzada 04/09/2023 a les 19:36

Amb el lema «Ningún niño sin su juguete», la fundació Francisco Moreno Jaén de Roda de Berà inicia un any més la seva campanya per a recaptar diners, joguines i roba per als infants que ho necessitin.Els diners s'obtindran a través de la venda dels dècims de Nadal de l'administració de loteria La Bruixa d'Or i enguany tindran un cost de 23 euros. Els tres euros per sobre del preu normal d'un número de Nadal aniran íntegrament a la fundació, que els destinarà a la compra d'aliments bàsics per a la dieta d'un infant: llet, llegums, oli, pasta, aigua i pa. D'altra banda, els ciutadans també podran participar en la iniciativa donant totes aquelles joguines i peces de roba en bon estat que ja no utilitzin. A més a més, algunes de les empreses col·laboradores en el projecte, com Josma Sport Gol 2000, realitzaran donacions de pilotes de futbol i roba esportiva, a més d'una dotació econòmica. Totes les aportacions es repartiran entre Càritas Tarragona i diferents entitats socials de Roda de Berà.El fill de Francisco Moreno Jaén, Javi Moreno, explica que la campanya es duu a terme des de fa 30 anys i que normalment obtenen un alt grau de participació. També destaca que el padrí de la fundació és el periodista Luis del Olmo i que el propietari de La Bruixa d'Or, Xavier Gabriel, mort enguany, cada any escull el dècim amb què jugarà la fundació.Els 700 dècims que la fundació posa a la venda es podran reservar i pagar tant a l'oficina de Toldos Acea Bara de Roda de Berà com a través de la seva pàgina web des del 7 de setembre fins al 30 de novembre. Els números es podran recollir a partir de l'11 de desembre.