Les mesures preses pels aiguats de fa dos anys no impedeixen les destrosses al Càmping Alfacs

Els clients admeten tenir «por» i avisen que «tornarà a passar» si no s'actua als barrancs

Actualitzada 03/09/2023 a les 20:12

La gota freda que ha colpejat amb força el Montsià ha afectat especialment el litoral de la comarca i municipis com Alcanar. La pluja i els violents cursos d'aigua han impactat especialment al Càmping Alfacs, situat a tocar del mar. El director del càmping, Mario Gianni, ha explicat que l'aigua els ha entrat per la part que no havien reforçat després dels aiguats de fa dos anys i hi ha hagut afectació en cinc apartaments de planta baixa del complex, però que a banda de fang no ha quedat cap dany personal. Les mesures preses després de la gran tempesta del 2021 no han evitat destrosses a l'establiment.



En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), Gianni ha dit que han patit desperfectes a «l'extrem sud del càmping i a l'entrada» i que els ha trencat «Uns cinc metres de la tanca». També ha explicat que sí que s'han anul·lat reserves i els han ofert alternatives en establiments propers: «La gent ve de vacances i si no tens els serveis al 100% s'ha d'avisar». Sobre l'efecte de l'aiguat en l'estat d'ànim, ha reconegut que «és un ensurt important» tant per al personal com per als clients.De fet, la Joana Molano, una de les clientes del càmping, ha reconegut que li «fa por» quedar-se al càmping després de la gota freda, tot i que ja va viure-hi la del 2021. «Ha sigut una sort», ha dit a l'ACN, que aquesta vegada «hi havia menys gent» i el terreny «estava net», però ha retret a l'Ajuntament d'Alcanar que no mantingui nets els barrancs: «Estan molt bruts i es trenquen els murs quan hi ha riuades», ha advertit.Molano té una caravana al càmping però ha explicat que, en rebre l'avís de fortes pluges, va demanar un bulgalow per passar la nit: «Ens feia por i ja ho vam viure fa dos anys. A les 06.20 hores ha començat a ploure i hem vist que era igual que l'altra vegada». «Encara bo que no ha passat cap desgràcia», ha celebrat, tot i que ha vaticinat que si no es prenen mesures per mantenir neta la zona «tornarà a passar».