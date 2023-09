Més de 70 litres per metre quadrat als Ports i un petit tornado, principals fenòmens de la gota freda

Protecció Civil manté en alerta l'Inuncat per fortes pluges al sud de Catalunya i activa el Ventcat per a diumenge

Actualitzada 02/09/2023 a les 20:52

La tempesta que aquest dissabte ha arribat a Catalunya pel sud i l'oest ha provocat un petit tornado al Delta de l'Ebre visible almenys des de Camarles (Baix Ebre) i ha deixat pràcticament 70 litres per metre quadrat de pluja al Parc Natural dels Ports. La gota freda també ha generat registres d'almenys 54 litres per metre quadrat a Mas de Barberans (Montsià), 49 a Gandesa (Terra Alta), 43 a Ulldecona (Montsià), tot i que ha plogut també a Ponent, l'Alt Pirineu i en punts dels Pirineus centrals i orientals i també a la costa del Penedès.



El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que hi ha perill molt alt de pluja intensa al Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp i el Tarragonès, i amb menys intensitat a la resta de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona. Tot i això, es creu que les pluges podrien arribar fins a l'àrea metropolitana de Barcelona. De fet, ha actualitzat aquest dissabte el pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (Inuncat), que divendres va entrar en fase d'alerta i per a diumenge ha activat el pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat) per la previsió de fortes ratxes del Maresme a les Terres de l'Ebre i també al centre i oest del país. Les comarques on s'espera un vent més intens són el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès i el Tarragonès. També s'hi espera fort onatge.