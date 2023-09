La plaça de Catalunya de Torredembarra es reobre al trànsit només per a residents i serveis autoritzats

En tota la plaça la prioritat és dels vianants i la velocitat màxima de circulació és de 10 km/h

La. Cal tenir present que en tota la plaça laés delsi queés la velocitat màxima de circulació.Aquesta setmana s'ha dut a terme la reordenació de l'espai amb senyalització viària horitzontal i vertical per regular el trànsit a la zona. També s'han tornat a ubicar elsurbans i s'han establert zones de, d'en carrers de l'àrea d'influència de la plaça. A més, s'han senyalitzat. Una segona fase d'implementació de modificacions viàries es durà a terme quan finalitzin les obres del c/ Girona i c/ Lleida previstes per inicis de l'any vinent.El projecte urbanístic de reforma de la plaça de Catalunya no es va dissenyar per a mantenir-la tancada al trànsit però després d'estar-ne uns mesos per les obres es va constatar com bona part del veïnat estava satisfet amb aquesta nova situació. Amb tot, s'han rebut diferents queixes per la supressió dels contenidors a la plaça i per afectacions al trànsit al carrer de Tarragona i de Barcelona.Tenint en compte aquests diferents aspectes, s'ha optat per a una reobertura restringida a residents i serveis autoritzats que comptarà a partir de l'any vinent amb un. D'aquesta manera, a través d'un sistema de càmeres i semàfors, només tindran accés a la plaça els vehicles prèviament autoritzats.