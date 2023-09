La Febró acull el primer festival de música folk de les muntanyes de Prades

Se celebra aquest dissabte, 2 de setembre i hi haurà concerts i tallers

Actualitzada 31/08/2023 a les 20:18

Aquest dissabte 2 de setembre se celebrarà a la Febró la primera edició del Folkfebrorum, jornada que girarà entorn de la música tradicional i popular i el ball a plaça. Arran de la col·laboració de l'ajuntament i d'un grup de persones desinteressades s'ha organitzat aquest festival, el qual es pot dur a terme gràcies a la col·laboració de la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Baix Camp.El festival està centrat en el ball a plaça, però també fomenta la nostra cultura musical amb altres activitats. Totes les activitats es realitzaran durant tot el dissabte. A les onze del matí es començarà amb una activitat per a tots els públics, la Caixa Màgica d'on sortiran uns vuitanta instruments musicals del nostre territori que podrem veure de prop i conèixer.Aquesta activitat anirà a càrrec de Ferran Roca, músic i col·leccionista i es farà a la sala de ball. Tot seguit a la zona de la piscina, hi haurà ball vermut amb La Rondalla dels Ports, una agrupació de sonadors, cantadors i balladors que ofereix un repertori de la tradició popular autòctona de les terres que envolten els ports de Beseit, espai natural compartit per aragonesos, valencians i catalans. Amb tots aquests ingredients hi haurà sarau assegurat!Després de dinar, a l'església, es podrà gaudir d'un concert de sobretaula amb Va de Vent, agrupació musical d'instruments de vent en diverses formacions. En aquesta ocasió ho faran amb el format de Cobla de Ministrers, amb un recorregut per les músiques de diferents èpoques, des del Renaixement, fins al segle XIX-XX. A dos quarts de 7 de la tarda, el grup Ballaveu oferirà un taller per aprendre alguns dels balls que posteriorment es ballaran a la nit.I finalment, a partir de les vuit del vespre al mirador, hi haurà el ball amb tres grups: Sa Lup, Ballaveu i Shillelagh. Sa Lup, dues guitarres, dues veus, percussió ibèrica i els vents d'una flauta. Tots els actes seran gratuïts i durant tot el dia hi haurà servei de bar per part de la Liana mòbil i el bar de la piscina la Frescó de poble.