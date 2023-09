Es realitzen obres de manteniment i millora a les escoles de Constantí

L'Ajuntament aprofita els mesos d'aturada de l'activitat lectiva als centres educatius per tal d'executar intervencions de millora i manteniment

Actualitzada 01/09/2023 a les 12:55

Aprofitant les vacances escolars, l'Ajuntament de Constantí ha realitzat durant els mesos d'estiu diverses obres de manteniment i millora a les escoles del municipi.Pel que fa a l'escola Centcelles, durant les darreres setmanes s'han completat les tasques de pintura a diversos espais del centre com són la Biblioteca, les portes de les aules i els espais compartits, el menjador escolar, els radiadors i les escales, baranes i façanes dels mòduls prefabricats. Anteriorment, s'havia executat la reparació del mur exterior de l'escola.D'altra banda, a l'escola Mossèn Ramon Bergadà s'han desenvolupat treballs d'arranjament dels lavabos del centre, una revisió de les caixes de les persianes, la pintura de l'edifici d'educació infantil, una actuació de millora a la porta metàl·lica d'entrada a l'edifici principal, a més del manteniment a les plantes i jardins del centre i la neteja de la xarxa de clavegueram.Tal i com ja ha fet aquests darrers anys, l'Ajuntament de Constantí aprofita aquests mesos d'aturada de l'activitat lectiva als centres educatius per tal d'executar intervencions de millora i manteniment.El proper dimecres 6 de setembre començarà el curs escolar 2023-2024, tant per a l'educació infantil i primària com per a l'ESO. En el cas de l'FP i el batxillerat, el curs començarà el 12 de setembre.