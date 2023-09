El sector turístic de la Costa Daurada recupera «l'estabilitat» aquest agost amb un 90% d'ocupació

Els allotjaments rurals del delta de l'Ebre salven la temporada d'estiu i confien omplir pel pont de la Diada

Actualitzada 01/09/2023 a les 10:16

El sector turístic de la Costa Daurada tanca aquest agost amb una ocupació d'entre un 90% i 95%. Són xifres similars a les de 2022, però lluny de les previsions inicials que auguraven un any «extraordinari». La presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme a la demarcació de Tarragona (FEHT), Berta Cabré, ha afirmat que han recuperat «l'estabilitat» després d'un juliol atípic per la davallada del mercat belga i francès. A més, ha justificat les xifres per la inestabilitat meteorològica i la inflació. A les Terres de l'Ebre, els allotjaments rurals han registrat prop d'un 80% d'ocupació, fet que els han permès salvar els mobles d'aquesta temporada. Pel pont de l'11 de Setembre confien omplir almenys la meitat de les cases.



Ocupacions del 80% a les cases rurals del delta

A les Terres de l'Ebre, els establiments rurals del delta han registrat aquest mes d'agost una ocupació propera al 80%. «És una bona xifra, però no ha sigut l'alegria dels altres anys», ha puntualitzat el president de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre (Aturebre), Juanjo Bel. Tot i que, en general, considera que la temporada ha estat positiva, Bel ha remarcat que els primers mesos d'estius les xifres d'ocupacions van baixar «estrepitosament» i es van xifrar al voltant d'un 30%. «L'agost se salva una mica, però el juny i juliol han sigut fluixos», ha asseverat. Segons Bel, els factors que hi han influït són, per un costat, el fet que la gent prefereixi viatjar a l'estranger i, per l'altre, la proliferació dels habitatges turístics. «Fa temps que hem notat l'excés d'oferta, s'ha disparat en molts sentits, des dels bungalous dels càmpings als habitatges turístics que estan sortint per tots els cantons», ha comentat. Finalment, des d'Aturebre preveuen una ocupació d'entre un 40% i un 50% per al pont de l'11 de Setembre. Així, confien omplir els establiments rurals en el cap de setmana llarg de la Diada.

El sector turístic tarragoní i ebrenc celebra la recuperació aquest agost dels turistes francesos, belgues i holandesos després d'un juliol amb una ocupació més baixa. Sense els russos, que era el tercer mercat internacional a la Costa Daurada, els irlandesos han esdevingut el mercat que ha crescut més aquesta temporada mentre que el britànic s'ha mantingut amb una «certa estabilitat».Tot i que les xifres d'ocupacions als establiments hotelers, càmpings i apartaments turístics s'han xifrat al voltant del 90% i 95%, no s'han acomplert les expectatives inicials. «A principis d'any, parlàvem d'una previsió d'un any extraordinari, durant l'any hem vist que no podria ser l'any de rècord», ha assenyalat Cabré.Segons la presidenta de la FEHT, la inestabilitat meteorològica, tant per excés com no de calor, ha influenciat la decisió dels turistes alhora de no viatjar a la destinació o bé de quedar-se a casa. «Hem tingut irregularitats i una sèrie de variables que han anat canviant, sumada a la inflació, que també ha suposat que algunes persones i famílies decidissin canviar el seu destí i fer unes vacances més domèstiques», ha indicat.Cabré també ha explicat que els clients reserven cada vegada més a darrera hora. Ho fan entre 24 i 48 hores abans de la seva arribada. «Hem tingut un client molt polaritzat que ha reservat o molt aviat, d'aquí les nostres expectatives de tenir una molt bona temporada, però que després es van frenar perquè hi va haver una aturada molt forta de la reserva», ha afegit.Pel que fa a les previsions de cara aquest setembre, el gremi confia que siguin bones aprofitant el reclam dels esdeveniments culturals i gastronòmics del territori, així com l'oferta de PortAventura World per aquesta tardor. «Fins al mes de desembre pensem que podem continuar amb aquesta activitat turística. Evidentment, al cor de l'estiu és on hi ha més gruix de clients, però veiem que es desplaça una mica -el turisme- per la bona climatologia», ha dit Cabré.