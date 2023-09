Altafulla pacificarà el trànsit en l'entorn escolar pel curs 2023-24

Es vol millorar els accessos de les escoles

Actualitzada 01/09/2023 a les 16:16

L'Ajuntament d'Altafulla de la mà de la Policia Local ha treballat aquest estiu un pla per pacificar el trànsit en l'entorn escolar tot reduint els carrils i la velocitat de circulació dels vehicles. La mesura, segons la coalcaldessa Alba Muntadas, «respon a la voluntat de millorar els accessos de les escoles i fer-los més segurs i saludables». I és que els centres educatius són llocs amb molta vida i cada dia s'hi acosta molta gent, entre alumnat, docents i famílies.Es tracta, segons la coalcaldessa Muntadas, de «protegir les escoles tot transformant el seu entorn a través de diverses accions per guanyar en el benestar de les persones». D'aquesta manera, a grans trets, a partir d'aquest curs 2023-24, que començarà el pròxim 6 de setembre, es milloren els accessos als centres, s'amplien les zones d'estada per als vianants, s'instal·len elements de seguretat i es reordenen espais com zones de càrrega i descàrrega així com estacionaments de l'entorn. De fet, la iniciativa de l'Ajuntament del municipi enllaça amb el futur projecte de camins escolar, per tal que l'alumnat es desplaci als centres caminant o en bicicleta.