Tots els actes de la Festa Major de la Pobla de Montornès 2023

Les activitats donaran inici el pròxim dimecres i s'allargaran fins la Diada

Dimecres 6 de setembre

Plantada de bèsties



Dijous 7 de setembre

Sorteig

Cantada d'havaneres i rom cremat



Divendres 8 de setembre

Matinades

Anada a l'ofici

seguici popular

Missa Solemne

Teatre Queer Bup

Cinema interactiu



Dissabte 9 de setembre

Esmorzar popular

Exhibició Castellera

Correfocs

Festa Flaixbac



Diumenge 10 de setembre

Vermut electrònic

Festa infantil

Orquestra



Dilluns 11 de setembre

Bicicletada popular

Manifest, Sardanes i degustació de vins

Festa final de temporada

Monòleg

La Pobla de Montornès ja es prepara per, com cada any, acomiadar l'estiu amb l'esperada Festa Major de la Vila. L'Ajuntament ha preparat una vintena d'activitats durant la setmana per celebrar aquesta fita, tot i que, finalment, la previsió de pluja, ha obligat a posposar la fira medieval, que haurà d'esperar fins al cap de setmana del 6 al 8 d'octubre.Consulta la programació de la Festa Major de la Pobla de Montornès al complet en AQUEST ENLLAÇ . Aquests són tots els actes programats per aquestes festes:A la tarda-amb el gall, el drac Pigota i PoblatukaEscola Els Ametllers20h-dels seleccionats per pujar al balcó i entrega del premi al guanyador del cartell de la Festa MajorAjuntament22h-Plaça de la Bassa8h-amb els grallers Puigperdiguers de la PoblaCarrers del poble12.30h-de la corporació municipal iSortida des de l'Ajuntament13h-en honor a Santa MariaParròquia de Santa Maria20h-, Bup!Plaça de la Bassa23h-«Mamma Mia!»Plaça de la bassa8.30h-Plaça de la bassa18h-amb els Xiquets de la Torre i els Castellers d'AltafullaPlaça de l'Església20.30h-pels carrers el drac Pigota, el gall de la Pobla, i Drac del Llorenç del PenedèsSortida des de l'avinguda Catalunya24h-«Va parir Tour Pobla de Montorès 2023»Aparcament de l'antiga estació13h-Plaça de la bassa18h-Plaça de la bassa23.30h-i ball Zamba ShowPlaça de la bassa9h-Sortida des de la plaça de la bassa10.30h-Plaça de la bassa16.30h-a la piscina municipal amb inflables i músicaPiscina municipal20.30h-a càrrec de SitoPlaça de l'Església