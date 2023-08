Torna la Festa Major de la Pobla de Montornès amb gairebé una vintena d'actes

Les activitats donaran inici el pròxim dimecres i s'allargaran fins la Diada

Actualitzada 30/08/2023 a les 21:43

La Pobla de Montornès ja es prepara per, com cada any, acomiadar l'estiu amb l'esperada Festa Major de la Vila. L'Ajuntament ha preparat una vintena d'activitats durant la setmana per celebrar aquesta fita, tot i que, finalment, la previsió de pluja, ha obligat a posposar la fira medieval, quehurà d'esperar fins al cap de setmana del 6 al 8 d'octubre.Els actes de Festa Major començaran el pròxim dimecres dia 6 de setembre a la tarda, amb la plantada de bèsties a l'escola Els Ametllers. Tot continuarà dijous al vespre, amb el pregó de Festa Major a càrrec de TGN Women Associaciò ciclista de la Pobla de Montornès i la cantada d'havaneres i rom cremat a la nit. Divendres serà el torn de l'anada a l'ofici i el seguici popular, que precediran a la Missa Solemne.El cap de setmana s'obrirà dissabte amb l'esmorzar popular i, ja a la tarda, es viurà l'exhibició castellera i el correfoc. A la nit serà el moment de fer festa grossa amb Flaixbac i el seu «Va parir Tour» a l'aparcament de l'antiga estació. Els actes continuaran ja diumenge amb el vermut electrònic i la festa infantil a la plaça de la bassa. I el cap de setmana es tancarà amb ritme amb Orquestra i Ball Zamba Show al vespre.La Diada de Catalunya tancarà una nova edició de Festa Major amb la Bicicletada popular de bon matí, la llegida del manifest, la ballada de sardanes i el tast de vins, la festa de final de temporada de la piscina municipal amb inflables i, finalment, un Monòleg a càrrec de Sito.