La Nit del Foc de Cambrils crema de nou

El correfoc transcorrerà els carrers del nucli antic de la ciutat, des de la plaça de la Vila fins a la plaça del Setge, on tindrà lloc l'encesa del castell de focs final

Actualitzada 30/08/2023 a les 20:04

La ciutat de Cambrils acollirà el pròxim dissabte 2 de setembre, la 30a edició de la Nit del Foc. Organitzada per la colla gegantera Tota l'Endega, aquesta festa s'ha consolidat com un dels actes de referència del panorama festiu local, tant pel nombre de participants com pel carisma que té per a molta gent de totes les edats. L'origen de la Nit del Foc es remunta a la Primera Trobada de Gegants de Cambrils, on va néixer com un complement per amenitzar la nit de trobada. No obstant això, la resposta entusiasta de la comunitat va propiciar que ràpidament adquirís una identitat pròpia, distingint-se com un dels esdeveniments més esperats de l'any.La programació d'aquesta jornada començarà a mitja tarda amb un correfoc infantil, amb la participació de sis colles, que permetrà als més petits gaudir de la màgia del foc, en un entorn segur. Per finalitzar la festa, es durà a terme el tradicional berenar de coca amb xocolata. Cal destacar també que, a l'edició d'enguany, es donarà el tret de sortida a la festa amb la presentació de la cançó tradicional, per fer la crida a la festivitat, que es podrà escoltar a l'inici del correfoc infantil.A mesura que cau la nit, els carrers estrets del barri antic de Cambrils es transformaran en un escenari vibrant, on, amb la participació de vuit colles de diables i bèsties de foc, s'omplirà l'ambient d'energia contagiosa. Els actes de la nit començaran, a les 22 h., amb la Baixada de Torxes, en què participaran el Marquès de llos Vélez i el Cabo Quiñones. S'arribarà fins a la plaça de la Vila, on tindrà lloc l'inici del correfoc, que transcorrerà els carrers del nucli antic del municipi. L'esdeveniment finalitzarà a la plaça del Setge amb l'encesa del castell de focs final. La festa, però, no acabarà aquí.Posteriorment, hi ha organitzat un seguit de concerts, que se celebrarà al parc del Pinaret. Hi actuaran el grup maresmenc, Ebri Knight, que oferirà un repertori que transcorre estils musicals des del punk fins al folk; el grup musical osonenc de rock, ska i reggae, Sixtus. Finalment, la nit acabarà amb l'actuació de DJ Ceba, que oferirà tot un ventall de les cançons i els estils més populars del moment.La Colla Gegantera Tota l'Endenga, organitzadora de l'esdeveniment, es va començar a gestar a finals de l'any 1991 i es va consolidar l'any 1992 amb l'organització de la Primera Trobada de Gegants l'11 de setembre d'aquell any. Un grup de joves relacionats amb diferents entitats locals van prendre la iniciativa de fer ballar els gegants i els nanos i acompanyar-los musicalment amb un grup de gralles que també es va formar l'any 1992. Des d'aleshores, la colla participa activament en els actes festius de Cambrils i organitza anualment la Nit del Foc i bianualment, la Trobada de Gegants. A més, la família endenguera s'ha vist ampliada amb la creació de dues bèsties de foc i dos grups de percussió.