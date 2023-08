La comunitat educativa del Camp de Tarragona alerta de la «situació crítica» de l'educació pública

L'Assemblea SOS Educació del Camp denuncia la manca de temps per preparar el curs i la poca inversió en l'ensenyament públic

El primer inici de curs de la nova consellera Anna Simó, qui va agafar el relleu de l'exconseller Josep G. Cambray al Departament d'Educació, comença amb reivindicacions per part de la comunitat educativa.L'Assemblea SOS Educació Pública al Camp de Tarragona ha denunciat les condicions en les quals comença un altre curs l'educació pública en un comunicat adreçat a les administracions i a la societat. En aquest escrit s'explica què implica l'avançament del calendari escolar i les condicions que s'arrosseguen de l'època de les retallades.Pel que fa al calendari, es denuncia que no hi ha temps per preparar el curs amb les reunions i coordinacions necessàries, ja que les incorporacions de la plantilla del centre no es donen fins a principis de setembre i, en alguns casos, encara és més tard. A més, remarquen que el benestar i les condicions d'aprenentatge i de treball són incompatibles amb la poca adaptació dels centres a les altes temperatures.Pel que fa als recursos, denuncien que no s'han revertit les retallades i que hi ha una inversió insuficient i lluny del 6% del PIB que marca la LEC. Des de SOS Educació consideren que cal reduir les ràtios d'alumnes per aula, més personal d'atenció socioeducativa i inversió en espais i equipaments.L'Assemblea SOS Educació ha convocat a la comunitat educativa a una roda de premsa i un taller de pancartes a la Plaça de la Font de Tarragona el dilluns 4 de setembre a les 17 hores per tal de visibilitzar les seves reivindicacions. D'altra banda, els sindicats CGT i USTEC, que donen suport al col·lectiu i a les accions, recorden que el dia 6 de setembre, coincidint amb el primer dia de les classes, hi ha convocada una vaga de docents.