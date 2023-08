L'Hospitalet de l'Infant suspèn la 1a Mostra de Comerç prevista per aquest cap de setmana

Tot i aquesta suspensió, la 1a Mostra de Comerç programada a Vandellòs, el pròxim 8 de setembre, es manté

Actualitzada 31/08/2023 a les 15:32

Laprevista as'ha suspès. Tot i aquesta suspensió temporal, els serveis tècnics de l'Ajuntament i l'Associació de Comerços de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors estan treballant activament per a trobar una nova data que permeti celebrar aquest esdeveniment amb les millors condicions possibles.La 1a Mostra de Comerç prevista a, de 20 a 00 hores la Plaça Drs. Gil Vernet,. Aquesta jornada comptarà amb 12 parades comercials. A més de les ofertes de productes «fora stock» els assistents podran gaudir d'una vetllada musical amb el Grup Cover H, així com de pintacares per als més petits, garantint una experiència gratificant per a tota la família.