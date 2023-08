L'Espluga celebrarà la Diada amb els tradicionals actes i tindrà Ramon Muntanyola com a protagonista

Molts dels actes giraran entorn del 50è aniversari de la mort del mossèn i poeta català que va néixer al municipi

La 38a Caminada Popular de l'Onze de Setembre comptarà amb la lectura de diferents poemes de Muntanyola durant el recorregut

L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí conjuntament amb la comissió de la caminada popular de l'Onze de Setembre i l'ANC Conca, proposen diversos actes per commemorar la Diada Nacional de Catalunya 2023 al municipi els dies 10 i 11 de setembre. Enguany la Diada Nacional tindrà Mossèn Ramon Muntanyola com a protagonista, ja que molts dels actes giraran entorn del 50è aniversari de la mort del mossèn i poeta català que va néixer a l'Espluga de Francolí.La celebració tindrà el seu inici el diumenge dia 10 de setembre a dos quarts de vuit del vespre amb la commemoració del 50è aniversari de la mort de Mn. Ramon Muntanyola. Des del carrer Torres Jordi i davant de la casa de Muntanyola es duran a terme diversos parlaments per part de les autoritats locals, amb la intervenció de l'historiador local Jordi Roca Armengol, seguidament es llegirà un poema del poeta català i es realitzarà una ofrena floral a la placa de la casa de Mn. Ramon Muntanyola. A continuació, es farà l'acte Institucional de l'11 de setembre de 2023 amb la lectura del manifest i parlaments de les autoritats locals.Un any més, l'Espluga de Francolí celebrarà durant el dilluns 11 de setembre el format tradicional de la Caminada Popular. En aquesta edició es realitzarà una ruta de 15,4 km i 652 metres de desnivell que tindrà com a punt d'inici la plaça de la Vila amb hora de concentració a les 8 del matí i pujarà pel Sender de l'Artiga fins al Mirador de la Pena i es baixarà fins a l'ermita de la Santíssima Trinitat.Per commemorar el 50è aniversari de la mort de Mn. Ramon Muntanyola, i igual que es va fer l'any 1998, durant el recorregut de la caminada es llegiran alguns dels seus poemes, com per exemple «El balcó de Sant Miquel» a l'oratori de Sant Miquel o «Les meves muntanyes» al Mirador de la Pena. La caminada és una activitat gratuïta i l'organització oferirà esmorzar a totes les persones inscrites. Per participar en la caminada popular cal apuntar-se prèviament a l'Oficina de Turisme o a través de la plataforma Entràpolis fins al divendres 8 de setembre.La samarreta tècnica de la Caminada Popular de l'Onze de Setembre ja es troba a la venda a l'Oficina de Turisme, aquesta amb un preu de 15,50 € i es vendrà fins a esgotar existències. Un cop arribada la Caminada Popular de l'Onze de Setembre, a l'Ermita de la Santíssima Trinitat, tindrà lloc la lectura del manifest a càrrec de la Comissió de la Caminada Popular, també es llegiran poemes de Muntanyola i la missa en record de Mn. Ramon Muntanyola. L'acte comptarà amb l'actuació de les entitats de cultura popular, els Grallers i el Ball de Bastons de l'Espluga de Francolí.Durant tota la jornada el servei de bar de l'Ermita estarà obert per adquirir begudes, aperitius i cafè. L'organització convida a participar en el dinar en format de «jo porto», que anirà acompanyat d'un concert de la formació Julivert. Per participar al dinar cal portar-se el menjar i requereix reserva prèvia de taules contactant per telèfon al 616 799 913 o bé per correu electrònic a xavi_morgades@hotmail.com Un any més, l'Assemblea Nacional Catalana de la Conca de Barberà promou la participació en la manifestació unitària que convoquen les entitats sobiranistes a la ciutat de Barcelona el dia 11 de setembre. A les 11 del matí a la plaça de la Vila se celebrarà un vermut per la República i a 2/4 de 2 del migdia des de la plaça Montserrat Canals sortiran els busos per anar a Barcelona. Les persones que es vulguin inscriure ho poden fer al CoAliment Joan Poblet o a la floristeria CiviFlor del 4 al 10 de setembre.