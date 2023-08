Joves i Verds eufòrics, Vella i Minyons contrariats

La diada de Sant Fèlix veu 10 castells de gamma extra, set d'ells descarregats

La festa a la Colla Joves Xiquets de Valls encara dura. I no és per menys perquè aquest Sant Fèlix van completar la millor actuació del seu historial. És cert que els Castellers de Vilafranca van fer la millor actuació de la jornada, però els diables vermells vallencs van superar-se estrenant tres castells d'una tacada. Les altres dues colles presents a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès, Vella i Minyons de Terrassa, van sortir contrariades tot i descarregar castells de gamma extra i, fins i tot, en el cas dels rosats estrenar el 2 de 8 sense folre.Per als Verds aquesta és l'actuació de l'any i no es van guardar res. Per començar van descarregar el millor castell de la diada, el 3 de 10 amb folre i manilles, en una exhibició magistral de confiança i seguretat. Però si un castell se'ls ha travessat enguany és el 4 de 9 amb folre i agulla que anava a la segona ronda. Diumenge passat a l'Arboç el van carregar i per Sant Fèlix els va tornar a passar el mateix: en la descarregada del pilar, va caure. A la tercera ronda la «sorpresa» del 7 de 9 amb folre, que només ells havien fet en la història dels castells l'any 2012 i que van descarregar després d'un intent desmuntat. La cirereta a la diada va ser el pilar de 8 amb folre i manilles, una mica més treballat que en altres ocasions.La Joves és l'au Fènix, aquella colla capaç de ressorgir contínuament. Quan sembla que no hi són, tornen a aparèixer amb més energia que mai. El 3 de 9 amb folre de sortida va servir per encarar una diada somiada amb el 4 de 9 sense folre a la segona ronda. És l'única colla que l'ha descarregat a la represa i manté la seva eficàcia en una demostració tècnica admirable. Però el seu idil·li amb la plaça es va allargar dues rondes més. A la tercera, l'estrena del 5 de 9 amb folre que es va trencar després d'iniciar la descarregada. La rúbrica perfecta va ser el pilar de 8 amb folre i manilles que van descarregar per quarta vegada en la seva història.La Colla Vella va sortir tocada de plaça, tot i fer dos castells de gamma extra. De sortida, el ja clàssic i brillant 4 de 9 amb folre i pilar, descarregat exclusivament per ells després de la pandèmia. A la segona ronda, van estrenar el 2 de 8 sense folre, carregat, que va caure just amb la sortida de la canalla. El que és un gran èxit es convertia en una caiguda dura que va condicionar la resta de l'actuació. Van acabar amb el 4 de 9 amb folre a la tercera ronda i pilar de 7 amb folre, segellant una diada amb mal regust de boca.Els Minyons de Terrassa, una vegada més, van mostrar d'inici la seva ambició descarregant el 2 de 9 amb folre i manilles, que ja havien fet per la seva festa major i havien carregat a Les Santes. El principal repte era el 5 de 9 amb folre, del que havien fet bones proves a l'assaig. Després d'un intent desmuntat per la indecisió de la canalla, el segon va pujar amb bones mides fins l'entrada del pom de dalt, però algunes complicacions que el van trencar. Una doble decepció que va obligar a canviar d'objectius i tancar la seva diada amb el dos castells bàsics de nou, el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre. És la seva millor actuació de l'any (pilar a banda), però tenien ganes de més.Sant Fèlix ha passat recuperant els millors registres prepandèmia i deixant entreveure que el final de temporada promet emocions fortes. Santa Tecla, Mercadal, Santa Teresa, Santa Úrsula, Sant Narcís, Tots Sants, Diada dels Minyons de Terrassa... Molt per veure.