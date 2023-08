Dos joves acudeixen a la plantació de marihuana de Prades per emportar-se les restes

Els Mossos van localitzar-la dilluns i van destruir tot el material

Actualitzada 31/08/2023 a les 09:35

Aquest dilluns els Mossos d'Esquadra van desmantellar a una zona boscosa de Prades una plantació de marihuana amb 4.108 plantes i van detenir els seus presumptes responsables. davant aquest fet, dos joves van decidir acudir a la zona per emportar-se les restes de la plantació.Segons fonts policials, a la zona només hi quedaven les restes destruïdes de la plantació, és a dir, material «inutilitzable» i sense cap tipus de valor. De fet, expliquen que com la plantació es trobava en una zona de difícil accés, els cogollos van ser intervinguts, les tijes de les plantes van ser destruïdes per no poder ser replantades i que, com a molt, hi quedaria alguna fulla solta. Per les dificultats d'accés, en aquests casos, la policia autonòmica descarta transportar el material a un altre lloc o quemar-lo, sinó que s'opta per destruir-lo amb eines.Per les xarxes circularia un suposat vídeo, on es veu als joves recollint les restes.