Actualitzada 31/08/2023 a les 13:43

L'Hospitalet de l'Infant deixarà de controlar l'aforament i l'accés, ja sigui per terra o per mar, a la Cova del Llop Marí a partir de l'1 de setembre. L'objectiu d'aquesta mesura del consistori és preservar l'elevat valor natural de l'espai i evitar la massificació de gent en la temporada estival.Per controlar l'aforament a l'interior de la Cova, limitat a 10 persones, és obligatori per a tothom fer-ne una reserva prèvia d'una franja de mitja hora a través de la pàgina web de Turisme www.hospitalet-valldellors.cat. Les tasques de control es duen a terme des de la zona de la Cova del Llop Marí a través del servei de vigilància i salvament amb un dispositiu permanent.