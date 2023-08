Detenen un jove per robar en quatre habitatges i cinc vehicles al barri de Clarà de Torredembarra

Hores abans, hauria intentat emportar-se part de la recaptació de la fira ubicada al passeig Miramar

Actualitzada 31/08/2023 a les 13:30

Inspeccions

La Policia Local de Torredembarra ha detingut un jove, amb domicili desconegut, que hauria dut a terme robatoris amb força en quatre habitatges i cinc més en interior de vehicles, a més d'un furt, al barri de Clarà de Torredembarra. Els fets haurien passat la nit de dissabte a diumenge. Hores abans, ja hauria intentat emportar-se part de la recaptació de la fira ubicada al passeig Miramar. La detenció es va produir al passeig Miramar després d'una persecució policial de l'home, que havia fugit a peu quan la policia el va sorprendre al barri de Clarà, alertada per víctimes dels robatoris.D'altra banda, la Policia Local va detenir un altre home la tarda de dilluns passat, al carrer Pirineu, sobre el qual hi havia una reclamació de recerca i detenció del Jutjat Penal número 5 de Barcelona per violència masclista.Els dies 28 i 29 d'agost sobre la mitjanit es van inspeccionar establiments d'alimentació per incompliment dels horaris d'obertura. Concretament, al passeig de l'Estació, al passeig de la Sort i al carrer dels Països Catalans. Es van aixecar un total de cinc actes per infracció de l'horari establert. L'objectiu és minimitzar i reduir la possibilitat de produir-se fets com són el botellón i la venda d'alcohol a menors, en especial en aquestes dates de festa major.