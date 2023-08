Vilallonga recorda el seu passat bèl·lic

El municipi recrearà la batalla entre liberals i carlins, que es va produir l'1 de març de 1838 i que va provocar la mort de 130 reusencs

Actualitzada 29/08/2023 a les 21:14

El Centre d'Estudis Pere Virgili de Vilallonga del Camp organitzarà, el pròxim 3 de setembre, una recreació de la batalla entre liberals i carlins, que va tenir lloc en aquesta població l'1 de març de 1838 i va provocar la mort de 130 reusencs entre el Morell i Vilallonga. La pugna va ser entre els voluntaris de la Milícia Nacional de Reus (liberals) i els carlins, capitanejats pel Llarg de Copons. Amb aquesta recreació, es vol recordar un fet que va marcar la vida dels vilallonguins, i que s'ha anat explicant de pares a fills durant moltes generacions. El resultat d'aquesta batalla van ser 130 morts, 20 presoners i 8 ferits. Es desconeix el nombre de víctimes carlines. La desfeta va provocar que l'Ajuntament reusenc, dos anys després, recordés el nom dels finats, llistat que conserva el Museu de Reus.Al llarg del dia 3, s'organitzen una sèrie d'actes relacionats amb la temàtica. A les 11.30 h., s'escenificarà una tertúlia entre personatges reals de l'època, en què es parlarà de la situació política del moment. Cap a les 13 h., es farà una ballada de danses tradicionals. A la tarda, els diferents protagonistes de la jornada –Viladomar, Llarg de Copons, Subirà, i altres– explicaran, cadascú des del seu punt de vista, els fets ocorreguts durant el dia. Finalment, l'últim acte de la jornada començarà a les 18 h., amb la recreació de la batalla, amb 90 persones vestides d'època i escenes als mateixos carrers de la vila. Durant la jornada, es podran contemplar oficis tradicionals, es podrà visitar edificis singulars i museus de la vila.El Centre d'Amics de Reus col·labora en la difusió d'aquesta recreació històrica «d'un episodi mal conegut a Reus, malgrat la seva transcendència durant dècades», ha destacat el seu president, Joan Maria Mallafrè. Al seu torn, Pili Riera, coordinadora de l'organització –una comissió de Vilallonga que cada any organitza escenificacions sota el nom de Les Nits de Ca Nicolau i el Centre d'Estudis Dr. Pere Virgili–, ha destacat que es vol «convidar els reusencs que vinguin a assistir com a públic d'aquesta diada, en què es recorda els reusencs que moriren en aquell nefast primer de març de 1838». «Segurament, encara hi ha descendents d'aquells que van formar part d'aquells batallons i que van ser considerats uns herois per la societat reusenca, i fins a la Guerra Civil del 1936, eren assíduament homenatjats», ha afegit. En la recreació hi participaran unes 90 persones, tots amateurs, i més d'una trentena de voluntaris que faran possible el bon funcionament de la jornada.