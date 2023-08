Tot a punt per a l'inici de les obres que transformaran el passeig marítim de Miami Platja

En els pròxims dies començaran els treballs d'un projecte que suposarà una inversió de 10'1 MEUR i que afectarà 3'1 quilòmetres del litoral

Informació als veïns

El projecte

Com es plantegen les obres?

Reivindicació històrica

Ja està tot a punt per l'inici imminent de les obres del Passeig de les Cales de Miami Platja, unes obres que van a càrrec del Ministeri de Foment a través del servei de Costes del Ministeri per la Transició Ecològica (MITECO) amb un pressupost aproximat de 10'1 milions d'euros, en part procedent dels fons Next Generation. Previ a l'inici dels treballs d'obra, jas'han fet les primeres senyalitzacions sobre el terreny.Les obres començaran amb la intenció de tenir-les acabades el primer trimestre del 2024. Es tracta d'uns terminis ajustats relacionats amb la justificació dels fons europeus, que finançaran l'actuació, i que requereix que estiguin enllestides en aquest temps. Durant els treballs es procurarà l'accés per a vianants tant als habitatges afectats com a les cales. La circulació de vehicles quedarà interrompuda en alguns trams. Els responsables del projecte han comunicat que en els pròxims dies posaran a disposició dels veïns i veïnes un canal d'informació que estarà actiu mentre durin les obres.Ja fa dies que l'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha notificat a través d'una carta enviada als veïns i veïnes afectats per les futures obres tota la informació que el consistori té actualment. Cal recordar que les obres del Passeig de les Cales no són una obra de l'Ajuntament, però que aquestanirà informant a la ciutadania a mesura que es coneguin els terminis, l'evolució de les obres o qualsevol circumstància que hi tingui relació. De fet, s'ha habilitat un espai al web municipal on l'Ajuntament anirà posant tota la informació del projecte i l'avanç de les obres a mida que vagi rebent informació actualitzada i que es pot consultar en el següent enllaç: www.mont-roig.cat/passeig-cales/ L'actuació al Passeig de les Cales va des de la Cala dels Àngels fins a la Cala dels Penyals. La longitud total del passeig que es remodelarà serà de 3.129,34 metres i comprèn:• Cala dels Àngels• Cala Bot• Cala Misteri• Cala Solitari• Cala Sirenes• Cala Vienesos• Cala dels PenyalsEs configurarà el passeig com un espai per a vianants, permetent només l'accés als cotxes dels residents i als vehicles de serveis municipals i emergències. Les obres volen ordenar i urbanitzar el sòl, segons criteris de sostenibilitat ambiental i de recuperació i potenciació de valors paisatgístics propis de l'entorn natural.El projecte també inclou 3 miradors entre la cala dels Àngels i cal Bot, un altre a cala Bot i un altre a Cala misteri. Pel que fa al mobiliari, destaca la instal·lació de pèrgoles, dos grups de grades, baranes, 3 zones de jocs infantils, circuits físics, mòduls per aparcar bicicletes, conjunts escultòrics, fonts i bancs, etc.El Passeig de les Cales de Miami Platja és una de les reivindicacions històriques per millorar aquesta zona, que no és de competència municipal, i que des de fa temps patia un greuge comparatiu amb altres localitats del litoral. Fa més de vint anys que l'Ajuntament va fer la tramitació urbanística per protegir aquestes cales i l'any 2010 l'estudi d'arquitectura i disseny Capella Garcia Arquitectura va dissenyar el projecte original, que ara ha servit de base per desenvolupar l'actual proposta. Les obres, que tindran un cost aproximat d'11 milions d'euros, permetran donar continuïtat al litoral de Miami Platja, millorant l'accés a les cales i naturalitzant l'espai.