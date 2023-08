PortAventura World, Millor Parc Temàtic segons els premis europeus

El parc temàtic de la Costa Daurada també ha estat premiat per 'DIVAS', com a Millor Espectacle

Actualitzada 30/08/2023 a les 09:52

PortAventura World ha aconseguit el guardó a Millor Parc Temàtic als premis europeus Worldofparks Awards. Aquests guardons premien als millors parcs temàtics d'Europa i estan promoguts per la publicació alemanya World of Parks, a votació del públic.D'una banda, PortAventura World ha guanyat com a Millor Parc d'Atraccions d'Europa, a més de rebre el premi a Millor Espectacle, per a DIVAS. Aquest xou acrobàtic es pot veure al Gran Teatre Imperial de la Xina i fa un repàs per la història de la música.D'altra banda, la nova muntanya russa del Parc Warner Madrid Batman: Gotham City Escape, s'ha imposat a la recent estrenada Uncharted de PortAventura, i ha aconseguit el premi a Millor Novetat en un Parc d'Atraccions d'Europa. Uncharted: L'enigma de Penitence es va haver de conformar amb el bronze, per darrere de Toutatis al Parc Astérix (França).És la decima vegada que PortAventura World obté el guardó a millor parc europeu, seguit d'EuropaPark (a Alemanya) i Disneyland Resort París.