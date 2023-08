Per Sant Fèlix sempre a màxims

Les quatre colles portaran gamma extra tot i les incerteses generades les darreres setmanes

Actualitzada 29/08/2023 a les 21:00

Els castells que es porten a plaça es treballen sobretot a l'assaig, però també a les diades on es poden detectar, amb condicions de pressió i ambient de públic, quins són els detalls que separaren l'èxit de la decepció. Les quatre colles que estaran avui a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès segurament han fet els deures als seus respectius locals, però aquests últimes dies la pluja els ha condicionat poden ensenyar algun castell més d'aquells que han de ser protagonistes per Sant Fèlix. Verds, Joves, Vella i Minyons s'han preparat per intentar els millors castells que poden fer ara mateix i ara caldrà veure si ha faltat carrer.Per als Castellers de Vilafranca aquesta és la seva actuació de l'any per damunt de qualsevol altra. Aquella que els fa lluitar fins a l'última ronda, si cal, per ser els millors. Excepte el pilar de 8 amb folre i manilles que ha de tancar la seva actuació, cap dels altres castells objectius els ha pogut descarregar aquesta temporada i algun ni l'han pogut provar com el 3 de 10 amb folre i manilles, que podria ser el seu castell de sortida. O el 4 de 9 amb folre i agulla que diumenge a l'Arboç van poder carregar i ara tenen el repte de descarregar. El tercer castell és el que genera més dubtes perquè la voluntat era poder portar a plaça el 4 de 9 sense folre, però potser no està apunt.La Colla Joves Xiquets de Valls vol estrenar castells. Després de consolidar la gamma bàsica de nou (han descarregat en nou ocasions el 3 de 9 amb folre i dues més el 4 de 9 amb folre), arriba el moment del salt a la gamma extra amb tres intencions ben clares: 5 de 9 amb folre, 4 de 9 sense folre i pilar de 8 amb folre i manilles. Cal veure en quin ordre poden arribar. Igual que passa amb els Verds falta saber quin podria ser el tercer castell, perquè si tot va bé ningú pot descartar el 2 de 8 sense folre i si no es vol arriscar més del compte el 3 de 9 amb folre seria una decisió assenyada.La Colla Vella dels Xiquets de Valls té clars tres castells que aniran a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. De sortida apunta el 4 de 9 amb folre i pilar que ja han descarregat tres vegades i sembla el seu gran castell de confiança. A la segona ronda, la novetat: el 2 de 8 sense folre, que potser els hauria agradat intentar anteriorment en alguna diada però la climatologia ho ha impedit. Té les garanties de l'assaig i ara necessita la confiança de la plaça. Igual que els Verds i la Joves, tancarien la seva diada amb el pilar de 8 amb folre i manilles. Falta el castell de tercera ronda... Si tot va bé, té opcions el 4 de 9 sense folre?Els Minyons de Terrassa tenen les coses bastant clares pel que fa als grans castells perquè van ensenyar clarament les seves cartes diumenge a Matadepera, quan després de l'actuació van fer proves de 2 de 9 amb folre i manilles i 5 de 9 amb folre. El primer ja l'han fet enguany, el segon el provaran per primera vegada aquest 2023.El tercer castell apunta que pot ser el 3 de 9 amb folre o, fins i tot, 9 de 8 que abans de marxar de vacances s'estava treballant intensament. En aquest cas no hi haurà pilar de 8, ja que enguany només han pogut fer dos pilars de 6 (un descarregat i un carregat), de manera que tancarien la seva actuació amb el pilar de 7 amb folre.