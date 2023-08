El camp de futbol de Constantí, a punt per a l'inici de la temporada 2023-2024

Aquesta setmana es preveu que s'iniciïn els entrenaments de tots els equips del Centre d'Esports

Els treballs de renovació de la gespa artificial del Camp de Futbol Municipal La Coma de Constantí han finalitzat aquest mes d'agost. Les tasques han tingut una durada d'unes cinc setmanes i han aprofitat el mes de juliol, que és l'època en que s'utilitza menys el camp de futbol un cop finalitzada la temporada esportiva. Una vegada acabats els treballs hi ha hagut un termini d'uns quinze dies per realitzar proves de qualitat del terreny de joc in situ i un altre termini d'uns altres 15 dies per a la correcció de les possibles deficiències. L'obra ha comptat amb un pressupost total de 240.924, 41 euros (IVA inclòs). D'aquest manera, el camp de futbol ja es troba completament a punt per a l'inici de la temporada esportiva 2023-2024. Aquesta setmana es preveu que s'iniciïn els entrenaments de tots els equips del Centre d'Esports Constantí.La renovació de la gespa artificial s'ha fet mitjançant el sistema de reaprofitament de materials, concretament dels farcits separats durant el desmuntatge amb una màquina específicament dissenyada. Una vegada desmuntada la gespa s'han fet les reparacions pertinents per recuperar una planimetria òptima del terreny de joc.Les característiques de la nova gespa artificial es basen en una combinació de fils monofilaments multinervats i fibril·lats en puntades separades, amb una alçada mínima de les fibres de 60 mm. Els treballs s'han completat amb aportació de material de sorra i cautxú nous per completar la càrrega necessària.