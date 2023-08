Tretze dotacions de Bombers continuen treballant en l'incendi de Mont-roig, que ja està controlat

Els veïns de la urbanització de Les Planes i diverses finques aïllades han pogut tornar a casa durant la matinada

Hores d'ara, 13 #bomberscat seguim treballant a l'incendi de Mont-roig del Camp. Hi seguim amb unitats #GRAF, la previsió és que el vent a la zona vagi a la baixa i amb la sortida del sol enlairarem un helicòpter bombarder per treballar des de l'aire



Vídeo de mitjanit pic.twitter.com/mxb2cOHeHG — Bombers (@bomberscat) August 29, 2023

Els Bombers de la Generalitat continuen les tasques d'extinció de l'incendi de Mont-roig del Camp amb 13 dotacions. La previsió és que el vent a la zona vagi a la baixa i amb la sortida del sol enlairaran un helicòpter bombarder per treballar des de l'aire.El foc el van donar per controlat durant la matinada cap a les 02.22 hores. L'incendi va començar ahir, 28 d'agost, a les 21.34 hores i, de moment, ja ha afectat 10,4 hectàrees, segons els Agents Rurals.Cap a la 01.00 hores, l'incendi ja estava pràcticament encerclat per mànegues i a les 01.54 hores, es va donar per estabilitzat. El foc ha avançat ràpidament empès pel vent de mestral, i el flanc dret ha projectat focus secundaris a centenars de metres.L'extinció es va atacar amb contundència ja que l'incendi estava enclotat al fons d'un barranc i, si prosseguia empès pel vent, podia arribar a zones habitades. Per precaució, es va demanar confinament (finalment, els cossos policials van optar pel desallotjament) de la urbanització de Les Planes i diverses finques aïllades. Els Bombers van fer tasques defensives sobre algunes construccions i vehicles. Un cop estabilitzat l'incendi, el responsable de l'operatiu d'extinció ha considerat segur el retorn dels residents de Les Planes i el desconfinament dels que s'han quedat a casa.A l'incendi hi han treballat fins a 33 dotacions terrestres de Bombers. Durant la nit, els efectius han repassat els nombrosos punts calents del perímetre cremat, un barranc de difícil accés i amb vegetació densa.El municipi de Mont-roig del Camp està a nivell 3 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi i amb la restricció d'accés a l'espai natural de Tivissa-Vandellòs. Per aquest dimarts el perill d'incendi continua sent molt elevat al sud de Catalunya, on hi ha 46 municipis a nivell 3 del Pla Alfa i la restricció d'accessos a quatre espais naturals.