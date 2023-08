«El nostre model és la participació, volem que tothom es faci seva la festa»

El nou alcalde explica que s'han introduit nous actes com les barretes, l'adaptació cambrilenca de les barraques i un sopar popular a la Torre del Llimó

Actualitzada 28/08/2023 a les 21:42

—Amb un programa exhaustiu, per a totes les edats i molt variat. Caldrà posar-se en forma si algú vol seguir-lo tot. Les festes amb el temps han canviat de significat però sempre, abans i ara, són una gran mostra d'identitat dels cambrilencs i cambrilenques. Diem que tenim festes tot l'any, cosa que demostra les nostres ganes de reunir-nos i de passar-nos-ho bé.—Sí. La primera dedicada als joves. Seran les, l'adaptació cambrilenca de les conegudes barraques. Tenim confiança que sigui una iniciativa ben rebuda i a la qual puguem donar continuïtat. I, en segon lloc, el sopar popular que fem per primer cop a la Torre del Llimó i del qual confiem es consolidi. Fixeu-vos que les novetats d'enguany són festes participatives –barretes i sopar–. El nostre model és el de la participació. No donem mastegada la festa. Han de ser els cambrilencs i cambrilenques que se la facin seva. Perseguim que tothom es senti atret per la festa i visqui l'orgull de tenir unes colles tradicionals que en són l'ànima.—El Pregó de Festa Major a càrrec de la Colla Gegantera Tota l'Endenga. D'ells confio en la seva traça. Ho faran molt bé. També el ball parlat de Vileros i mariners o la celebració del 30 aniversari dels Xiquets de Cambrils. S'ho mereixen. Cal remarcar la presència d'un punt lila, espai segur de sensibilització, prevenció i atenció a les violències sexistes i LGTI+fòbiques. Els punts lila han demostrat la seva eficàcia al ser present en les grans concentracions.—Haurem d'esperar que acabi la temporada per tenir totes les dates. Hi ha xifres entre els diferents sectors (càmpings, lloguer d'apartaments, hotels, activitats nàutiques, restaurants..) que no són homogènies. Caldrà estudiar-les i, com sempre, buscar entre Empreses i Patronat de Turisme com adaptar la nostra oferta a l'evolució del mercat sense perdre el nostre millor aval que és la qualitat i la no massificació. Serà una temporada bona, però haurem d'estar atents al que ens digui el sector.—Magnífica, tant en la relació de treball i política com en la personal. En el grup hi ha molta gent jove amb moltes ganes i formes diferents d'actuar, que fan la governació molt més rica en presentar punts de vista frescos i noves experiències que els de mitjana edat, com jo, potser no havíem valorat. Són quatre ofertes electorals que han sabut construir un programa que uneix, on tothom hi és partícip front un model unipersonal basat a dir sempre que sí. Per tant, la cooperació, l'acord, el diàleg i l'escolta activa amb els ciutadans ha permès bastir un altre model de govern.—Hem de millorar els serveis a l'estiu quan tripliquem la població i alguns serveis se'ns fan petits. Primer, doncs, endreçar el que és bàsic. A continuació, estem ja treballant en l'increment de places d'aparcament que penso és un dels mals de cap recurrents del ciutadà. La connexió dels accessos perpendiculars de Cambrils per millorar també la nostra complicada circulació interna. Però per damunt de tot hi són les persones. Som Casa de la Vila perquè servim als ciutadans. I hem de començar pels cambrilencs i cambrilenques més desafavorits. La justícia social impregna tot el nostre programa.—El perillós avanç de la crisi climàtica ha ampliat els efectes més enllà del que tradicionalment enteníem per medi ambient. El concepte sostenibilitat creiem que recull millor el que avui ens enfrontem. Crisi de l'aigua, canvi climàtic, escassetat d'aliments, la recurrent contaminació amb CO2... són només algunes de les realitats que conflueixen millor en el concepte sostenibilitat. Pel que fa a Fons Europeu és una necessitat per nosaltres aconseguir-los. No ens han deixat bé en el rànquing de municipis receptors de diners. I hem de donar un senyal dins i fora de casa que aquesta és una prioritat per aquest govern.—En fase final per l'aprovació del projecte, recordant que tenim assegurat el finançament amb una partida destinada específicament al Mercat de la Vila i una subvenció de la Diputació.—Sens dubte. Tenim diverses entitats amb molts associats darrere que ho necessiten imperiosament. A més és de les infraestructures públiques que, per experiència, incrementen significativament l'activitat, en aquest cas, esportiva. Un equipament que serà modelable, que pugui acollir la major part d'activitats possibles. Fer una casa per l'esport és de les millors inversions que pot fer el poble de Cambrils.—Que somriguin, que s'ho passin bé, que sigui un atractiu per sortir de casa, per compartir amb els amics i veïns i, sobretot, que facin seva la festa. Si per un artista l'aplaudiment és el seu premi més preuat, per les entitats cambrilenques -que omplen bona part del programa- un somriure seria el millor reconeixement a fer-los-hi.