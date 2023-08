Les Barretes i la Nit del Calot, les novetats de la Festa Major del Camí de Cambrils

Cambrils engega divendres la seva festivitat més destacada amb múltiples novetats en els actes ja existents, noves propostes i aniversaris

Actualitzada 28/08/2023 a les 20:15

Barretes, la nova nit de festa

Aniversaris rodons

Els imprescindibles

Una Festa Major carregada de novetats i aniversaris. Així es presenta la festivitat de la Mare de Déu del Camí de Cambrils. Després d'un primer cap de setmana amb actes previs, com la 19a i darrera Nit d'Artistes o el 41è Aplec de Sardanes, divendres es donarà el tret de sortida. Un inici que arribarà ja amb una de les celebracions destacades i amb una de les novetats. Enguany, els encarregats de pronunciar el pregó seran la colla Tota l'Endenga, que van rebre l'encàrrec amb motiu del 30è aniversari de la Nit del Foc. «Estem encantats. És un honor», explicaven des de la colla fa uns dies en la presentació del programa d'actes i avançaven que seria «una crida a la festa» perquè els cambrilencs se sentin «orgullosos d'ella».Després del pregó, els grallers dels Diables Cagarrieres amenitzaran el recorregut des de l'Ajuntament fins a la Torre del Llimó –un dels escenaris principals de la festa–, en el qual se celebrarà la primera Nit del Calot. L'activitat, organitzada pel grup de Vileres i Vileros juntament amb el Casal Popular el Polvorí, constarà d'un sopar popular i d'un concert amb el grup Fetus. Vileres i Vileros organitzarà la Tarda Vilera, el dia 9, en la qual hi haurà tallers, animació infantil, un tast de vins i una nit de monòlegs.A la Nit del Calot, cal sumar-hi una nova festa que se sumarà a les ja habituals del programa de la Mare de Déu del Camí. Es tracta de les Barretes. Aquesta iniciativa, organitzada per la Colla Jove i els Molla'ls, s'inspira en propostes com les Barraques de Reus i combinarà concerts i djs amb les barres de les entitats. Es durà a terme el dia 15 de setembre a partir de les 9 del vespre a la plaça de l'Ajuntament i comptarà amb les actuacions de la banda gironina Malson Atmosfèric, i els cambrilencs Dasplanta, DJ Dimuca i DJ Wateque Sound. «Els nostres objectius són consolidar una nova festa, que complementi la resta de l'oferta i oferir un espectacle de llum i so únic al territori», asseguren els organitzadors.Les 30 edicions de la Nit del Foc és només una de les xifres rodones que es viuran enguany coincidint amb la Festa Major. I totes elles arriben amb novetats i propostes destacades. En el cas de la Nit del Foc, a banda de ser els encarregats de fer el pregó, la colla Tota l'Endenga ha apostat per a recuperar una tonada molt popular a Cambrils antigament, el Tirinar Petxina, que es tocarà a l'inici del correfoc infantil, en el qual prendran part sis colles. En el correfoc adult, en seran vuit i, en acabar, hi haurà, com sempre, un concert al Parc del Pinaret, que comptarà amb les actuacions d'Ebri Knight, Sixtus i DJ Ceba.Els Diables Els Cagarrieres celebren el 20è aniversari amb novetats a la Pujada de la Galera. L'acte, que és el punt àlgid de la vigília, el dia 7, començarà amb la Deslligada, un mena de pregó en el qual la bèstia comptarà amb l'apadrinament d'una persona. Enguany, la padrina serà Dolors Sans, la seva creadora. Així mateix, durant la pujada es cantarà una cançó nova, composta per a l'acte, que ja es presentarà el públic el dilluns 4 durant els tallers del Seguici al Parc del Pinaret, perquè la gent ja la conegui i la pugui cantar. El concert de Miquel del Roig, com és habitual, tancarà la Pujada de la Galera.A tot això, cal sumar-hi el 30è aniversari dels Xiquets de Cambrils, que viuran com sempre un dels seus moments més esperats amb la diada castellera, en la qual participaran també els Xiquets de Reus i els Xiquets del Serrallo. Així mateix, dissabte 9, han preparat tot un matí festiu, amb jocs de fusta castellers per la canalla, un vermut i un dinar popular amb el concert de The Covermakers al parc del Pinaret.A totes aquestes novetats, cal sumar-hi els actes que s'han convertit en imprescindibles de la festa cambrilenca. En el vessant tradicional, en destaca el dia de la patrona amb el seguici, la missa a l'Ermita, l'ofrena floral, el vermut i, ja a la tarda, els balls de lluïment. El mateix dia, la sàtira i la ironia també seran protagonistes amb el ball parlat dels, que enguany repeteix ubicació a la Torre del Llimó, amb la idea de consolidar aquest espai com l'indret per a la representació.A banda, hi haurà la 9a Festa bastonera, el dia 10, que enguany mantindrà el seu format tradicional. La mateixa jornada, se celebrarà l'emblemàtic Concert de la Diada, que enguany comptarà amb les actuacions de La Cosina, Auxili i Dalton Bang, al parc del Pinaret.