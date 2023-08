La Fundació 'la Caixa' acompanya a més de 200 famílies tarragonines vulnerables en la tornada a l'escola

El programa CaixaProinfància lliura kits escolars, a través de 13 entitats tarragonines

Actualitzada 29/08/2023 a les 14:36

La Fundació 'la Caixa' acompanya a prop de 500 infants i adolescents i més de 200 famílies en situació de vulnerabilitat de Tarragona en la tornada a l'escola, de la mà de 13 entitats del territori. Amb la finalitat de donar-los suport en el seu procés d'aprenentatge i en la creació del seu camí cap a un futur millor, el Programa CaixaProinfància inicia el nou curs escolar oferint suport socioeducatiu a les persones que més ho necessiten a través de reforç educatiu, oci i temps lliure, tallers, atenció psicològica, logopèdia i psicomotricitat, i també equipament escolar, ulleres i alimentació.Segons els càlculs de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), les famílies gastaran de mitjana uns 500 euros per fill/a a la tornada a l'escola aquest curs, un 14 % més que fa dos anys. Com cada any, la Fundació 'la Caixa' lliura de nou aquest curs kits de material educatiu a tots els infants i adolescents en edat escolar (de 3 a 18 anys), més de 60.000, que formen part de CaixaProinfància a nivell global; prop de 20.000 a Catalunya; prop de 500 kits a Tarragona.Els kits escolars estan formats per una motxilla i un contingut que varia per a cada franja d'edat i que pot incloure un estoig (amb bolígraf multicolor, llapis, goma i maquineta), llapis de colors, retoladors fluorescents, una llibreta A4, un joc de regles, un compàs, una calculadora científica i fundes arxivador ecològiques.Aquest material escolar es fa arribar a les famílies a través de les més de 400 entitats socials d'Espanya que desenvolupen el Programa CaixaProinfància als seus territoris, amb la implicació de centres educatius i de l'Administració pública.