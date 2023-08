L'incendi de Mont-roig del Camp podria ser «intencionat»

Així ho ha confirmat l'alcaldessa accidental, Yolanda Pérez

Agents Rurals investiguen les causes

L'alcaldessa accidental de Mont-Roig del Camp (Baix Camp), Yolanda Pérez, apunta que l'incendi forestal iniciat anit podria ser provocat. «No podem confirmar que sigui intencionat, sospitem que sí perquè ahir mateix va ser un dia molt complicat, a la una del migdia hi havia dos incendis més, a prop d'aquesta zona», ha afirmat.Els Bombers han controlat el foc la matinada d'aquest dimarts, que ha afectat 10,4 hectàrees, segons els Agents Rurals. Una desena de dotacions remullaran la zona cremada durant tot el dia per tal d'evitar revifalles, ja que el vent bufa amb intensitat. Els rurals ja treballen en la zona per esclarir l'origen de les flames. La vuitantena de veïns de la urbanització desallotjada de les Planes ja han tornat a casa seva.L'alcaldessa accidental ha explicat que a les tres de la matinada, els bombers ja tenien controlat el foc i que llavors es va aixecar l'estat d'emergència. Tot i això, durant tota la nit els efectius del cos han treballat per remullar la zona afectada perquè el vent hi ha bufat fort. «Ens ha preocupat durant tota la nit, al voltant de les onze semblava que parava i que ja no hi havia ràfegues, però ha bufat fort, molt fort, ara estem molt tranquils perquè està controlat», ha indicat Pérez.La batllessa també ha afirmat que les flames es van estendre molt ràpidament i que el vent va fer «molt gran» el foc. «En poc temps vam tenir un incendi enorme, per sort, es va actuar de pressa amb prop de cent efectius. Això va fer que estiguéssim més tranquils», ha comentat Pérez. Per seguretat, ha assenyalat van decidir desallotjar els veïns de la urbanització de Les Planes, la més propera a la zona de l'incendi.«Era una situació molt complicada, molt difícil i vam habilitar el centre Polivalent de Miami Platja per acollir aquestes famílies», ha dit. En global, es van evacuar una vuitantena de veïns, els quals es van allotjar al Polivalent o bé en altres allotjaments hotelers del municipi. «Algunes famílies van aguantar fins a última hora i cap a les tres de la matinada, que va ser quan es va aixecar l'estat d'emergència, ja van poder anar cap a casa seva», ha afegit. Aquest matí, totes les persones evacuades ja havien tornat als seus domicilis.Els Agents Rurals han acordonat la zona afectada per l'incendi al voltant de les dotze d'aquest migdia i, a hores d'ara, investiguen les causes que hauria provocat el foc. Tot i que encara no s'ha confirmat, l'alcaldessa accidental ha apuntat que podria ser intencionat, ja que el mateix dia, al migdia, es van produir dos incendis més, els quals es van controlar aviat. Ambdós, es van produir molt a prop de l'incendi d'anit.