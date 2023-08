Extingit l'incendi forestal de Mont-roig del Camp

L'alcaldessa accidental del municipi, Yolanda Pérez, ha apuntat que l'incendi podria haver estat provocat

Actualitzada 29/08/2023 a les 18:47

Els Bombers de la Generalitat han donat avui per extingit (16.12 hores) l'incendi de Mont-roig del Camp, que va començar ahir, 28 d'agost, a les 21.34 h. L'incendi ha afectat 11,83 hectàrees, segons els Agents Rurals, que treballen en la investigació de les causes de l'incendi.Durant aquest matí, efectius del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF) han repassat la superfície cremada tot buscant-hi punts calents. Al flanc esquerre s'ha decidit muntar una nova línia d'aigua ja que n'hi havia alguns a tocar de vegetació i vehicles estacionats. A primera hora de la tarda, un cop s'ha constatat que la superfície estava freda, els efectius han començat a desmuntar les instal·lacions de mànegues i les dotacions s'han retirat als seus parcs.Pel que fa a la feina efectuada durant la nit i matinada, a les 01.00 hores l'incendi ja estava pràcticament encerclat per mànegues, cosa que vol dir que se n'havia aturat l'avenç. A la 01.54 hores, s'ha donat per estabilitzat. No obstant això, l'interior del perímetre ha precisat molta feina de remat. El foc havia avançat ràpidament empès pel vent de mestral, i el flanc dret va projectar focus secundaris a centenars de metres.L'extinció es va atacar amb contundència ja que l'incendi estava enclotat al fons d'un barranc i, si prosseguia empès pel vent, podia arribar a zones habitades. Per precaució, es va demanar confinament (finalment, els cossos policials van optar pel desallotjament) de la urbanització de Les Planes i diverses finques aïllades. Els Bombers van fer tasques defensives sobre algunes construccions i vehicles. Un cop estabilitzat l'incendi, el responsable de l'operatiu d'extinció va considerar segur el retorn dels residents de Les Planes i el desconfinament dels que s'havien quedat a casa.A l'incendi hi ha treballant fins a 33 dotacions terrestres de Bombers. Com que l'incendi va començar de nit, no es podien emprar mitjans aeris. A primera hora del matí, però, hi ha anat un helicòpter bombarder a refrescar la superfície amb descàrregues.