Desmantellada una plantació a Prades amb més de 4.000 plantes de marihuana

Actualitzada 29/08/2023 a les 13:45

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns dos homes de 29 i 31 anys, com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues. Els agents van desmantellar una plantació de marihuana ubicada en una zona boscosa de Prades amb 4.108 plantes.Arran del patrullatge de prevenció i les gestions portades a terme per les unitats de seguretat ciutadana es va tenir informació que en una zona boscosa del municipi de Prades hi podia haver una plantació de marihuana.Dilluns passat al matí, els mossos van establir un dispositiu especial d'intervenció i van adreçar-se a la zona, ubicada dins de l'Espai d'Interès Natural de les Muntanyes de Prades. Al lloc hi van localitzar un campament amb tendes de campanya on van detenir dos homes, responsables de la plantació.La infraestructura constava de quatre bancals, dues basses per la recollida d'aigua destinada a regar la plantació, una zona on assecaven els cabdells i un espai amb tendes on vivien els dos detinguts. Per poder instal·lar la plantació, els traficants havien talat i desforestat una zona boscosa important. Per aquest motiu, els mossos també van instruir diligències per un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient.En total a la plantació hi havia 4.108 plantes d'una alçada entre 1,5 i els 2 metres. Els mossos van intervenir 18 kg de cabdells i, donades les característiques de difícil accés del terreny, van destruir les plantes prèvia autorització judicial.Cal destacar que els 18 quilos de cabdells tindrien un valor al mercat il·legal de prop de 108.000 euros. Ara bé, la plantació desmantellada tenia una capacitat de producció més elevada i hauria pogut produir marihuana per valor d'uns 2 milions d'euros l'any.Els dos detinguts passaran durant les properes hores a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus.