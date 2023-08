CaixaBank supera les 159.000 nòmines domiciliades a Tarragona

L'entitat reforça la seva posició de lideratge en el segment de nòmines a Espanya amb una quota per sobre del 37%

Actualitzada 29/08/2023 a les 14:54

Campanya comercial

imagin

CaixaBank ha aconseguit superar els 6 milions de nòmines domiciliades, fita que s'havia marcat aconseguir durant aquest any amb el llançament d'una iniciativa comercial per a tota la xarxa a principis de 2023. Només a Tarragona, l'entitat compta amb més de 159.000 nòmines, cosa que es tradueix en el 59,5% del mercat.La captació de nòmines ha permès també a CaixaBank incrementar el nombre de clients vinculats, un objectiu clau per a l'estratègia del banc. Així, l'entitat ha aconseguit incrementar el seu percentatge de clients particulars vinculats fins al 71,4% a data de juliol de 2023, dada que suposa un creixement de més de 7 punts percentuals des de desembre de 2020 (64,3%).La campanya desenvolupada per CaixaBank ha tingut com a incentiu principal un Smart TV d'última generació. Els clients que han domiciliat la seva nòmina en l'entitat des de gener i han complert també els requisits de vinculació (domiciliar almenys tres rebuts i fer un mínim de tres compres amb targeta al trimestre) han rebut un televisor LG de 32'', per a nòmines d'import superior a 1.200 euros. En el cas de nòmines a partir de 2.500 euros, el client ha pogut triar entre un televisor de 50” o una remuneració en compte del 5% TAE per als primers 5.000 euros de saldo durant dos anys. Aquesta campanya, que ha estat en vigor en la xarxa d'oficines fins al 31 de juliol, segueix disponible a través del web de l'entitat per a clients digitals.Els clients amb nòmina domiciliada a CaixaBank i requisits mínims de vinculació compten a més amb la bonificació total dels serveis més habituals de banca de particulars (compte, targeta, transferències, rebuts, caixers, banca en línia, etc.), gràcies al programa «Dia a Dia». D'aquesta manera, poden disposar d'un mateix paquet «tot inclòs», de forma il·limitada i sense haver de costejar cada producte individualment.Per la seva part, imagin, la plataforma digital per a joves de CaixaBank, té en marxa des del mes de juliol una nova campanya de nòmines vinculada al seu nou projecte de conservació del coral taronja al Mediterrani. Per cada usuari que domiciliï la seva nòmina, imagin donarà suport a la recuperació i atenció d'un coral d'aquesta espècie en els jardins marins ubicats davant la costa d'Almuñécar. A més, cada client desbloquejarà un NFT únic per certificar la seva participació en aquest programa de regeneració.La iniciativa comercial inclou també una remuneració de 150 euros en compte a tots els usuaris que domiciliïn la seva nòmina per primera vegada si aquesta és d'import superior als 1.000 euros, i de 50 euros si és inferior a aquest import.