29 dotacions de Bombers treballen en un incendi empès pel vent a Mont-roig del Camp

El foc avança a un quilòmetre per hora i llança focus secundaris a cent metres del perímetre

Actualitzada 29/08/2023 a les 00:52

29 dotacions dels Bombers treballen des de dos quarts i mig de deu de la nit d'aquest dilluns en un incendi forestal a l'altura del quilòmetre divuit de la carretera T-310, en terme municipal de Mont-roig del Camp (Baix Camp), a la zona del barranc de la Porquerola. Les flames s'han iniciat a l'interior del barranc i el fort vent de mestral que bufa en direcció al mar, amb ràfegues de fins a 70 quilòmetres per hora, en facilita la propagació. Els Bombers treballen per aturar l'avenç del cap de l'incendi pels meandres del barranc, que fa meandres, presenta vegetació espessa i és de molt difícil accés per als mitjans terrestres. El foc crema amb força i està llançant focus secundaris a uns 100 metres del perímetre de l'incendi.

Segons expliquen els Bombers la velocitat de propagació és alta, aproximadament d'un quilòmetre per hora. El cos d'emergències ha demanat el confinament de la urbanització de Les Planes i de diverses finques disseminades. El telèfon d'emergències 112 ha rebut més d'un centenar de trucades per aquest incendi.

De la seva banda, l'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha indicat que s'estan evacuant els veïns d'aquesta urbanització i que s'ha habilitat el Polivalent de Miami per acollir-los.

El cos d'Agents Rurals ha informat, finalment, que el municipi de Mont-roig del Camp està a nivell 3 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi i amb la restricció d'accés a l'espai natural de Tivissa-Vandellòs. També ha recordat que per dimarts 29 el perill d'incendi continua sent molt elevat al sud de Catalunya, on hi ha 46 municipis a nivell 3 del Pla Alfa i la restricció d'accessos a quatre espais naturals.