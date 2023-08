VOX reclama mesures «contra el top manta» a Vila-seca

El portaveu del grup al municipi, Javier Domingo ha registrat una moció per abordar el que han titllat «d'activitat delictiva»

Actualitzada 28/08/2023 a les 10:26

El portaveu de VOX a Vila-seca, Javier Domingo, ha registrat una moció per abordar l'activitat del top manta de manera «integral», en resposta a la preocupació creixent del grup per el que defensen com la proliferació d'aquesta «activitat delictiva» a Vila- Seca, més concretament a la Pineda. Segons ha informat Domingo, aquesta iniciativa té com a objectiu: «Protegir l'economia local, garantir la seguretat ciutadana i promoure un entorn comercial just i segur a la zona costanera de la Pineda», ha assegurat.Domingo, ha assegurat que la venda il·legal «representa una amenaça seriosa per a l'economia local, contribueix a l'activitat del crim organitzat i perjudica la qualitat de vida dels ciutadans i visitants de Vila-Seca». A més, el portaveu ha insistit que «causa perjudici econòmic als comerciants establerts que compleixen amb la legislació vigent i paguen religiosament els seus impostos», ha lamentat.La moció presentada per VOX proposa mesures per abordar el top manta, segons ha explicat el mateix portaveu, «la iniciativa inclou mesures per a l'augment de la presència policial en àrees sensibles per a descoratjar la venda il·legal, així com la col·laboració entre l'Ajuntament, altres institucions i les forces de seguretat per millorar la detecció i eradicació d'aquesta activitat», ha detallat Domingo.Finalment, el portaveu de VOX Vila-seca ha defensat la «importàmcia de impulsar campanyes de conscienciació adreçades a comerciants i consumidors sobre els riscos de la compra i venda de productes il·legals». A més, de la proposta de «donar suport als comerciants locals mitjançant incentius i l'enfortiment de les sancions per a venedors i compradors il·legals». Així mateix, «fomentar l'emprenedoria legal a través de programes i capacitacions per als que vulguin establir negocis formals al municipi», ha conclòs Javier Domingo.